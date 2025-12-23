موفقیت پژوهشی مؤسسه اعتباری ملل در همایش پژوهش و فناوری پول و بانک

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی مؤسسه اعتباری ملل: همایش پژوهش و فناوری حوزه پول و بانک که روز یکشنبه ٣٠ آذر ١۴٠۴ در سالن اجتماعات پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد، با هدف تقدیر از آثار پژوهشی برتر و پژوهشگران منتخب حوزه پول و بانک، میزبان جمعی از صاحب‌نظران، پژوهشگران و مدیران بانکی کشور بود.

در این همایش، جناب آقای مهرداد جیحونی ‌پور رئیس اداره اعتبارسنجی و ارزیابی تضامین مؤسسه اعتباری ملل، به‌واسطه فعالیت‌ها و آثار پژوهشی خود، موفق به دریافت لوح تقدیر در این همایش شد.

این همایش با محوریت پژوهش و فناوری و با تمرکز بر ارتقای دانش تخصصی در حوزه پول و بانک، بستری برای شناسایی و معرفی ظرفیت‌های علمی و پژوهشی این حوزه فراهم کرد.

گفتنی است، حضور و موفقیت نماینده مؤسسه اعتباری ملل در این رویداد، بیانگر توجه این مؤسسه به تقویت پژوهش‌های علمی، توسعه دانش تخصصی و نقش‌آفرینی مؤثر در پیشبرد نظام بانکی کشور است.

