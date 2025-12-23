به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بانک توسعه صادرات ایران، سید بدرالدین مویدی درباره میزان تعامل با بانک توسعه صادرات ایران گفت: این شرکت از خدمات بانک توسعه صادرات ایران به‌ویژه شعبه شیراز در حوزه تسهیلات سرمایه در گردش و خدمات ارزی بهره‌مند شده و تاکنون همکاری مطلوب و سازنده‌ای با این بانک داشته است.

مدیرعامل شرکت صنعت الکترونیک امواج آبی با ارزیابی مثبت کیفیت خدمات بانک توسعه صادرات ایران تأکید کرد: دقت در انجام امور، تخصص کارشناسان، برخورد حرفه‌ای و محترمانه کارکنان و همچنین ثبات روال اداری و پایبندی به مقررات، از نقاط قوت این بانک به شمار می‌رود که همواره قابل تقدیر بوده است.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت تقویت حمایت‌های این بانک افزود: به منظور توسعه همکاری‌های مشترک و افزایش ظرفیت‌های صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان، پیشنهاد می‌شود اعطای تسهیلات با سرعت عمل بالاتر و شرایط حمایتی ویژه‌تری برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود. این اقدام می‌تواند به تسریع چرخه تولید و صادرات محصولات با فناوری بالا، تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان منجر شود.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه این شرکت در حوزه تولید و راه‌اندازی سیستم‌های کنترل گسترده در صنعت نفت و گاز فعالیت دارد، افزود: شرکت صنعت الکترونیک امواج آبی از سال ۱۳۸۱ فعالیت خود را آغاز کرده و با تکیه بر توان فنی و دانش بومی، موفق به حضور مؤثر در بازارهای صادراتی شده است.

مویدی با اشاره به عملکرد صادراتی شرکت اظهار داشت: در سال مالی گذشته، این شرکت توانست با صادرات محصولات خود به کشورهای روسیه و ازبکستان، بیش از یک میلیون دلار ارزآوری برای کشور ایجاد کند که این موضوع بیانگر ظرفیت بالای محصولات دانش‌بنیان در بازارهای بین‌المللی است.

مدیرعامل شرکت صنعت الکترونیک امواج آبی در پایان با تأکید بر آمادگی این شرکت برای توسعه همکاری‌های آتی تصریح کرد: این شرکت آمادگی دارد در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای بانک توسعه صادرات ایران، همکاری‌های خود را گسترش داده و در مسیر افزایش صادرات محصولات فناورانه و ارزآوری برای کشور، نقش فعال‌تری ایفا کند.

بنابراین گزارش، شرکت صنعت الکترونیک امواج آبی در حوزه تولید و راه‌اندازی سیستم‌های کنترل گسترده در صنعت نفت و گاز فعالیت دارد و طی سال‌های اخیر با تمرکز بر توسعه بازارهای خارجی، توانسته است محصولات دانش‌بنیان خود را به کشورهای روسیه و ازبکستان صادر کند.

