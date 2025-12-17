خبرگزاری کار ایران
دعوت بانک توسعه تعاون از مشتریان برای مشارکت در نظرسنجی بانک مرکزی درباره صیانت از حقوق مشتریان

برگزاری همایش «صیانت از حقوق مشتریان شبکه بانکی» از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از مشتریان و ذی‌نفعان این بانک دعوت کرد با شرکت در نظرسنجی سراسری، در ارزیابی و رتبه‌بندی بانک‌ها مشارکت کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون،  بانک مرکزیجمهوری اسلامی ایران در راستای ارزیابی میزان  صیانت از حقوق مشتریان در شبکه بانکی کشور و رتبه‌بندی بانک‌ها، همایشی با این عنوان برگزار می‌کند که در همین چارچوب، نظرسنجی سراسری از مشتریان بانک‌ها انجام خواهد شد.

روابط عمومی  بانک توسعه تعاون ضمن تأکید بر اهمیت نظرات مشتریان در بهبود کیفیت خدمات و ارتقای جایگاه بانک، از عموم مشتریان درخواست می کند با حضور در این نظرسنجی، این بانک را در مسیر ارتقای عملکرد و افزایش رضایت‌مندی همراهی کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در نظرسنجی از طریق لینک زیر اقدام کنند:

https://cbi.ir/survey/34063.aspx

 

انتهای پیام/
اخبار مرتبط
ارسال نظر
