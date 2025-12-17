به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بانک توسعه صادرات ایران؛ این بازدید با هدف تشریح سیاست‌های اعتباری این بانک در سال جاری و بررسی راهکارهای توسعه همکاری‌های مشترک صورت گرفت.

در جریان این نشست، بر اهمیت بهره‌مندی کامل‌تر و متنوع‌تر شرکت مذکور از خدمات طرح الماسان به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین تأمین مالی بانک توسعه صادرات ایران تأکید شد؛ رویکردی که می‌تواند زمینه‌ساز نگاه ویژه بانک به مشتریان فعال در حوزه تولید و صادرات باشد.

در ادامه، راهکارهای عملی ارتقای سطح تعامل و افزایش حجم همکاری‌های بانکی با شرکت تکران مبرد مورد بررسی قرار گرفت و درخواست‌های این شرکت دریافت شد تا در چارچوب ضوابط و سیاست‌های اعتباری بانک از سوی شعبه قم مورد پیگیری و اجرا قرار گیرد.

شایان ذکر است شرکت تکران مبرد تاکنون از چهار خدمت متنوع طرح الماسان بهره‌مند شده و طی یک سال گذشته، در نتیجه پیگیری‌های مستمر شعبه قم، موفق به دریافت خدمات مالی متعددی از این شعبه شده است

بر اساس توافقات انجام‌شده، مقرر شد سایر خدمات طرح الماسان نیز در چارچوب نقشه راه توسعه همکاری‌های مشترک، در اختیار این شرکت تولیدی و صادرات‌محور قرار گیرد.

گفتنی است؛ شرکت تکران مبرد تولیدکننده و صادرکننده انواع یخچال، آبسردکن، فریزر و تلویزیون با نشان تجاری «ایستکول (Eastcool)» است.

