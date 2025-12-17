نماینده ولی فقیه در نشست با مدیران بانک کشاورزی تاکید کرد:
چشم انداز روشن امنیت غذایی کشور در گرو عملکرد بانک کشاورزی است
حجت الاسلام والمسلمین حسن ربانی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در نشست با مدیران ارشد بانک کشاورزی ضمن تاکید بر اهمیت جایگاه این بانک در رشد و رونق اقتصاد کشاورزی و توسعه پایدار کشور اظهار کرد: بخش کشاورزی ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه و شکوفایی دارد و بانک کشاورزی نقش تعیین کننده ای در حمایت از این حوزه و آینده امنیت غذایی کشور ایفاء می کند.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک کشاورزی، در این جلسه حجت الاسلام والمسلمین ربانی مهمترین عامل در نبرد اقتصادی و عبور از چالش های موجود را اتحاد ملی برای ارتقای تولید ملی دانست و تصریح کرد: خودکفایی در حوزه غذا رابطه مستقیم با رونق بخش کشاورزی و صنایع وابسته دارد و نقش بانک کشاورزی به عنوان بازوی مالی بخش کشاورزی و اصلی ترین نهاد تامین مالی این بخش، انکارناپذیر است.
وی ضمن قدردانی ازعملکرد مثبت، اقدامات اثرگذار و دغدغه مندی مدیران و کارکنان این بانک، اظهار امیدواری کرد با تلاش مضاعف، مدیریت بهینه منابع پایه و استفاده از فناوری های جدید بتوانیم به جایگاهی که شایسته کشور و هموطنان است دست یابیم.
بر اساس این گزارش، در این جلسه همچنین وهب متقی نیا مدیرعامل بانک کشاورزی ضمن ارائه گزارش عملکرد و اقدامات این بانک اظهار داشت: رشد قابل توجه تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی و صنایع وابسته و همزمان درصد بالای تحقق تعهدات تکلیفی، در شرایطی که افزایش سرمایه بانک محقق نشده، منابع و مصارف به ویژه در بخش کشاورزی هماهنگ نیست و مطالبات بانک از دولت نیز همچنان چالشی برای بانک است، نشان از تلاش شبانه روزی و متعهدانه مدیران و کارکنان بانک کشاورزی و باور آنان به هدف و رسالت این بانک دارد.
وی با اشاره به رویکرد بانک کشاورزی در تحول دیجیتال و بهبود تجربه مشتریان و نیز حمایت از طرح های دانش بنیان در راستای مدیریت منابع آب و خاک، افزود: سپرده گذاری در بانک کشاورزی به معنای حمایت از پایداری سفره هموطنان است و به همین دلیل شعار امسال بانک درهماهنگی با شعار سال مقام معظم رهبری، «سرمایه گذاری امروز، امنیت غذایی فردا» انتخاب شده است.
متقی نیا در ادامه از همراهی و حمایت وزارت جهاد کشاورزی در پیشبرد اهداف بانک قدردانی و اظهار امیدواری کرد با تعامل بیشتر، هم افزایی، تشریک مساعی و تقویت بانک کشاورزی بتوانیم بیش از پیش در مسیر توسعه پایدار کشور و تامین امنیت غذایی گام برداریم .