پیام تبریک مدیرعامل بانک رفاه کارگران به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و گرامیداشت مقام والای مادر و روز زن
دکتر اسماعیل للـهگانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران در پیامی فرا رسیدن ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و بزرگداشت مقام والای مادر و روز زن را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، متن پیام به این شرح است:
بسمهتعالی
ولادت فرخنده و با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت مقام والای مادر و روز زن را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
حضرت فاطمه زهرا(س) نمونه متعالی ایمان، معرفت، اخلاص و پاکی است؛ بانویی که عظمت شخصیت الهیاش چنان است که پیامبر اکرم(ص) آن بزرگوار را «امّابیها» خواند و آیات نور و کوثر در شأن والای ایشان نازل شد. آن حضرت یار صدیق و همراه صمیمی امیرالمؤمنین علی(ع) بود؛ بانویی که رسالت دفاع از حقیقت و پاسداری از ارزشهای الهی را در کنار امام حق، با صبر، استقامت و مجاهدت عارفانه به دوش کشید.
از دامان پاک آن بانوی قدسی، ستارگان فروزان امامت و ولایت برخاستند؛ فرزندانی که استمرار رسالت نبوی و ستونهای هدایت امت اسلامی شدند. حضرت زهرا(س) همان کوثری است که خداوند در کتاب آسمانی وعده فرمود. وجودی پربرکت با عمر کوتاه اما اثری ماندگار، انسانساز و الهامبخش که چراغی جاودانه برای آزادگان تاریخ افروخت.
مادران این سرزمین نیز پرتویی از همان نور بیپایاناند؛ آنان که در فراز و نشیب تاریخ، با صلابت، بردباری و مهربانی، ستونهای استوار خانه و خانواده بودهاند و با مهر خویش امید را در دلها زنده نگاه داشتهاند. مادران کانونهای زلال مهر و انسانیت هستند؛ سرچشمههایی که عاطفه، آرامش و معنای زندگانی از آنان جاری میشود و حضورشان معجزهای است که برف دشواریها را به گلستان امید بدل میسازد. این روز فرخنده، که نام و یاد حضرت زهرا(س) دلها را نورانی میکند، یادآور حقیقتی ژرف است: عشق و مهر مادری، ماندگارترین ودیعه الهی در جان آدمی و زنان و مادران این مرزوبوم، گرانبهاترین جلوه این عشق قدسیاند.
بار دیگر میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) را محضر مبارک حضرت ولیعصر(عج)، همه بانوان و مادران شریف ایران اسلامی و عموم کارکنان خدوم شبکه بانکی کشور تبریک عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم که همه ما را در پرتو سیره نورانی آن بانوی بزرگوار، در مسیر عزت، توفیق و کرامت پایدار بدارد.
اسماعیل للـهگانی