خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آموزش مشاهده سوابق بیمه تأمین اجتماعی با کد ملی

آموزش مشاهده سوابق بیمه تأمین اجتماعی با کد ملی
کد خبر : 1721307
لینک کوتاه کپی شد.

برای بسیاری از کارگران، کارمندان و بازنشستگان، اطلاع از سابقه پرداخت بیمه یکی از دغدغه‌های اصلی است.

ایلنا: دانستن اینکه چه تعداد روز برای شما بیمه رد شده، چه شرکت‌هایی در این مدت کارفرمای شما بوده‌اند، و وضعیت فعلی بیمه‌تان چگونه است، نه‌فقط برای بازنشستگی، بلکه برای دریافت وام، تسهیلات، بیمه بیکاری و خدمات درمانی ضروری است. خبر خوب این است که سازمان تأمین اجتماعی، سامانه‌ای اینترنتی راه‌اندازی کرده که به شما امکان می‌دهد فقط با کد ملی و بدون نیاز به مراجعه حضوری، تمام سوابق بیمه‌ای خود را مشاهده کنید.

جزئیات بیشتر را در بانکست بخوانید

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود