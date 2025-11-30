آموزش مشاهده سوابق بیمه تأمین اجتماعی با کد ملی

ایلنا: دانستن اینکه چه تعداد روز برای شما بیمه رد شده، چه شرکت‌هایی در این مدت کارفرمای شما بوده‌اند، و وضعیت فعلی بیمه‌تان چگونه است، نه‌فقط برای بازنشستگی، بلکه برای دریافت وام، تسهیلات، بیمه بیکاری و خدمات درمانی ضروری است. خبر خوب این است که سازمان تأمین اجتماعی، سامانه‌ای اینترنتی راه‌اندازی کرده که به شما امکان می‌دهد فقط با کد ملی و بدون نیاز به مراجعه حضوری، تمام سوابق بیمه‌ای خود را مشاهده کنید.

