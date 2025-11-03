به گزارش روابط‌عمومی بیمه معلم، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اعلام کرد: تاکنون بیش از ۳ هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان خسارت به زیان‌دیدگان این حادثه پرداخت شده که از این میزان، بیش از ۳ هزار میلیارد تومان توسط شرکت‌های بیمه جبران شده است.

قهرمانی در جلسه پیگیری آخرین وضعیت پرداخت خسارات تجار فاقد بیمه‌نامه آسیب‌دیده در حادثه بندر شهید رجایی افزود: بیمه معلم در اجرای کامل تعهدات خود، خسارت ۱,۴۶۹ کانتینر را که به‌طور کامل از بین رفته بودند، به مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان پرداخت کرد.

او در این نشست که با حضور معاون بیمه مرکزی و جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی و مدیران شرکت‌های بیمه در بندرعباس برگزار شد، گفت: با توجه به جبران خسارات خود کانتینر‌ها در فرآیند مذکور، این موضوع از یک سو در پرداخت خسارات صاحبان کانتینر خالی که خطوط کشتیرانی است مؤثر بوده و از سوی دیگر مشکل تجاری که برای استرداد کانتینر خالی تضمین و تعهد سپرده بودند را مرتفع کرده است.

این اقدام که به منظور حمایت از خطوط کشتیرانی و تسهیل فرآیند استرداد کانتینرها صورت گرفت نقش مؤثری در کاهش اختلالات زنجیره تأمین و تسریع بازگشت فعالیت پایدار تجاری ایفا کرد و بار دیگر ضرورت نقش حمایتی بیمه در فعالیت‌های تجاری را نشان داد.

