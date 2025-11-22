خبرگزاری کار ایران
تمرکز بانک توسعه صادرات ایران بر گسترش همکاری با بنگاه‌های تولیدی و صادرات‌محور

تمرکز بانک توسعه صادرات ایران بر گسترش همکاری با بنگاه‌های تولیدی و صادرات‌محور
در راستای تحقق رسالت بانک توسعه صادرات ایران مبنی بر حمایت هدفمند از بخش تولید، توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت پیوند میان نظام بانکی و بنگاه‌های اقتصادی، شعبه اصفهان این بانک طی برنامه‌ای منسجم به بررسی ظرفیت‌ها و نیازهای واحدهای تولیدی و صادراتی استان پرداخت.

به گزارش ایلنا به  توسعه  تعاون؛   روابط‌عمومی بانک توسعه صادرات ایران، در چارچوب این برنامه، مدیران و کارشناسان شعبه اصفهان ضمن معرفی آخرین بسته‌ خدماتی و تشریح قابلیت‌های طرح «الماسان» بر ارائه خدمات جامع مالی و اعتباری به شرکت‌های تولیدی تأکید کردند.

طرح الماسان با رویکردی جامع، مجموعه‌ای از خدمات شامل تسهیلات سرمایه در گردش، صدور انواع ضمانت‌نامه، خدمات ارزی و مشاوره‌های تخصصی صادراتی را در قالب یک بسته یکپارچه به مشتریان ارائه می‌دهد.

این طرح با هدف افزایش توان رقابتی بنگاه‌ها، تسهیل دسترسی آنان به منابع مالی و حمایت از تولید صادرات‌محور طراحی شده و از مهم‌ترین برنامه‌های بانک توسعه صادرات ایران در مسیر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و رشد پایدار به شمار می‌رود.

در همین راستا، در مهرماه سال جاری، مسئولان شعبه اصفهان بانک توسعه صادرات ایران در تعامل مستقیم با شرکت‌های فعال در حوزه‌های مختلف صنعتی و صادراتی از جمله سپاهان ماشین رهیار، صنایع مس قائم، سپاهان لیفتر، گل نور، پارس پلیمر مبین، کشت و صنعت عطران دارو، برق‌افشان سپاهان، کیا دیزل اسپادان، فولاد برش حدید و پالایش قطران ذغال سنگ، زمینه‌های توسعه همکاری و بهره‌مندی از خدمات طرح الماسان را مورد بررسی قرار داد.

 

