شعبه «دو راهی قپان» بانک کشاورزی به نام «شهدای اقتدار» تغییر نام یافت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، قائم مقام مدیرعامل بانک کشاورزی در این مراسم با بیان اینکه تغییر نام شعبه، حداقل کار برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهداست، گفت: این نامگذاری به همه یادآوری می‌کند که امنیت امروز مدیون فداکاری شهدا و حافظان امنیت در برهه‌های مختلف بوده و کارمندان بانک وظیفه دارند با تلاش و صداقت، پاسدار این امانت باشند.

علیرضا طاهری بروجنی افزود: بانک کشاورزی همواره خود را در کنار مردم و حافظان امنیت کشور می‌داند و این اقدام، گامی کوچک در جهت زنده نگه داشتن یاد و نام این قهرمانان در فضای عمومی شهر و محیط‌های خدماتی است.

بر اساس این گزارش، حسن عموزاد خلیلی مدیر منطقه دو تهران بزرگ، جمعی از مدیران ارشد بانک، همکاران فرزند شهید و تعدادی از مشتریان نیز در آیین تغییر نام این شعبه حضور داشتند.

در پایان این مراسم، ضمن تجلیل از فرزندان شهدا، از تابلوی جدید شعبه «شهدای اقتدار» رونمایی شد و حاضرین با قرائت فاتحه، به مقام والای شهدا ادای احترام کردند.

شایان ذکر است، شعبه مذکور از این پس با نام جدید به ارائه کلیه خدمات بانکی به مشتریان گرامی خواهد پرداخت.

