رشد 50 درصدی تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی/ حل مشکلات واحدهای تولیدی و حمایت از فناوریهای نوین در صدر اولویتهای بانک کشاورزی
مدیرعامل بانک کشاورزی در جلسه شورای اقتصادی استانداری مرکزی اعلام کرد که با وجود رشد 50 درصدی پرداخت تسهیلات در سال جاری، کاهش کفایت سرمایه و عدم تحقق افزایش سرمایه مصوب در بودجه، توان تسهیلاتدهی این بانک را تحت تأثیر قرار داده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، در این جلسه وهب متقینیا مدیرعامل بانک کشاورزی با ارائه گزارشی از وضعیت تأمین مالی بخش کشاورزی، بر ضرورت حمایت جدیتر نظام بانکی از این بخش تأکید کرد و گفت: در صورت تحقق افزایش سرمایه بانک کشاورزی، امکان توسعه تسهیلات و پاسخگویی بهتر به نیازهای فعالان بخش کشاورزی فراهم میشود.
وی افزود: میزان تسهیلات پرداختی این بانک در شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.
متقینیا با بیان این که بانک کشاورزی بهتنهایی ۶۰ درصد تسهیلات بخش کشاورزی را تأمین میکند، تصریح کرد: بانک کشاورزی با ارائه شرایط ویژه در حوزه ضمانتها حامی اصلی کشاورزان است و اگر سایر بانکها سهم خود را حتی بهصورت خط اعتباری اختصاص دهند، این بانک آمادگی دارد بازگشت منابع را تضمین کند.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات ناشی از عدم تحقق افزایش سرمایه گفت: در بودجه سال جاری ۷۰ همت برای افزایش سرمایه بانک کشاورزی پیشبینی شده بود، اما تاکنون هیچ رقمی پرداخت نشده است. این موضوع باعث شده کفایت سرمایه بانک به ۲ درصد برسد و توان وامدهی بانک محدود شود.
مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به نقش این بانک در تأمین منابع خرید تضمینی گندم توضیح داد: سال گذشته بانک کشاورزی ۵۰ همت و امسال ۳۰ همت از محل منابع داخلی با استفاده از اوراق مالی اسلامی برای تامین مالی خرید تضمینی گندم اختصاص داده است. حتی در روزهایی که کشور تحت فشار تهدیدات امنیتی جنگ قرار داشت، پرداخت مطالبات گندمکاران بدون یک روز تأخیر انجام شد.
حمایت از فناوری نانو در بخش کشاورزی
متقینیا با تأکید بر حرکت بانک در مسیر نوآوری گفت: برای حل مشکلات بخش کشاورزی، به جای تکرار روشهای سنتی، به دنبال حمایت از شیوههای نوین مانند فناوریهای نانو هستیم. در این زمینه در حال مذاکره برای عقد تفاهمنامه همکاری با ستاد نانو هستیم تا بتوانیم از ظرفیتهای علمی و فناورانه برای ارتقای بهرهوری در کشاورزی استفاده کنیم.
وی همچنین اعلام کرد: بانک کشاورزی در استان مرکزی آمادگی کامل دارد از طرحهای نصب پنل خورشیدی بر چاههای کشاورزی، تأمین تسهیلات میوه شب عید و رفع مشکلات واحدهای تولیدی حمایت کند.
در پایان این نشست، مدیرعامل بانک کشاورزی، استاندار مرکزی، نمایندگان مجلس و جمعی از مسئولان استانی از کشتارگاه صنعتی داودآباد و شرکت کمباینسازی بازدید کردند. در جریان این بازدید، مسائل و مشکلات واحدها بررسی و متقینیا دستوراتی برای رفع موانع و تسهیل فعالیت این واحدهای تولیدی صادر کرد.