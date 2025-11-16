نماینده گلستان در مجلس:
بانک کشاورزی محور تحقق امنیت غذایی و خودکفایی کشور است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، بانک کشاورزی را محور اصلی تأمین امنیت غذایی کشور دانست و با تأکید بر ضرورت افزایش سرمایه این بانک، گفت: تقویت این بانک به معنای پشتیبانی مستقیم از خودکفایی ملی، تثبیت اشتغال و حمایت از تولیدکنندگان در برابر تحریمها و نوسانات اقتصادی است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، رحمتاله نوروزی، با بیان اینکه بانک کشاورزی به تمام مردم ایران تعلق دارد، اظهار داشت: هرگونه کمک و تقویت این بانک، به طور مستقیم به تقویت حوزه امنیت غذایی، تثبیت اشتغال پایدار و ایجاد اشتغال مولد منجر میشود.
نماینده مردم علیآباد کتول در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تحقق امنیت غذایی و خودکفایی از اولویتهای اصلی و مورد تأکید مسئولان نظام است، افزود: برای دستیابی به این هدف، حمایت همهجانبه از بخش کشاورزی یک ضرورت است و در این میان، افزایش سرمایه بانک کشاورزی اقدامی حیاتی و فوری به شمار میرود که باید در اولویت قرار گیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، تقویت بنیه مالی بانک کشاورزی را راهکاری کلیدی برای مقابله با چالشهای اقتصادی دانست و تصریح کرد: در شرایط تحریمهای ظالمانه و بیثباتی بازار ارز و نهادههای دامی، ارائه یک پیشنهاد قابل توجه از سوی دولت برای افزایش سرمایه این بانک، امری ضروری است. این اقدام به بانک کشاورزی قدرت میدهد تا خدمات خود را به تولیدکنندگان با کیفیت بهتری ارائه کرده و آسیبپذیری این بخش استراتژیک را کاهش دهد.
نوروزی ابراز امیدواری کرد، با توجه به نگاه مثبت رئیسجمهور و مجموعه دولت به برنامههای بالادستی، بهویژه برنامه هفتم پیشرفت، شاهد اقدامات عملی در این حوزه باشیم.
او اضافه کرد: انتظار میرود با هماهنگی دولت و سازمان برنامه و بودجه، زمینه برای ایجاد یک تحول اساسی در حوزه کشاورزی با محوریت بانک کشاورزی فراهم شود.
این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: با تکیه بر ظرفیتهای قانونی برنامه هفتم و بودجه سنواتی، مجلس آماده است تا با همکاری کمیسیون کشاورزی و حمایت نمایندگان، اقدامات لازم برای تقویت بانک کشاورزی را تصویب کند تا گامی محکم در راستای تحقق خودکفایی و تأمین امنیت غذایی پایدار برای مردم برداشته شود.