جایگاه بانک توسعه صادرات ایران در اقتصاد کیش باید تقویت شود
عضو هیأتمدیره بانک توسعه صادرات ایران از شعبه کیش این بانک بازدید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی بانک توسعه صادرات ایران، دکتر سید علی روحانی در این بازدید با مسئولان و کارکنان این شعبه دیدار و گفت و گو کرد.
دکتر روحانی ضمن اعلام رضایت از روند رو به رشد سودآوری شعبه، این عملکرد را نشاندهنده بهبود مدیریت منابع و ارتقای بهرهوری نیروی انسانی دانست و ابراز کرد: امید است با تلاش جایگاه بانک توسعه صادرات ایران در اقتصاد جزیره کیش بیش از پیش تقویت شود.
وی همچنین با اشاره به فضای رقابتی حاکم بر بازارهای مالی خاطر نشان کرد: تمرکز بر بازاریابی هوشمند، طراحی بستههای تشویقی متناسب با نیاز مشتریان و توسعه رویکردهای نوین جذب مشتری از مواردی است که باید برای پیشبرد اهداف با جدیت پیگیری شود.
در این نشست، تورج محسننیا رئیس شعبه کیش بانک توسعه صادرات ایران، گزارشی جامع از عملکرد مالی و عملیاتی سه سال اخیر شعبه ارائه داد و با اشاره به چالشهایی همچون رقابت با مؤسسات مالی و محدودیتهای مقرراتی، حفظ و تقویت ارتباط با مشتریان فعلی را از اولویتهای اصلی شعبه عنوان کرد.