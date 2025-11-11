خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بانک ایران ‌زمین پیشرو در فعالیت‌ های خیرخواهانه در روز جهانی دیابت

بانک ایران ‌زمین پیشرو در فعالیت‌ های خیرخواهانه در روز جهانی دیابت
کد خبر : 1712667
لینک کوتاه کپی شد.

بانک ایران‌ زمین همزمان با روز جهانی دیابت در کرمانشاه با اهدای لوازم انسولین و تخصیص کارت کمک ‌هزینه دارو به بیماران کم‌ درآمد، بار دیگر بر تعهد خود به مسئولیت ‌های اجتماعی تأکید کرد.

به گزارش ایلنا: همزمان با روز جهانی دیابت، جمعی از خیرین و کارکنان بانک ایران‌ زمین در استان کرمانشاه با حضور در مراکز درمانی و دیدار با بیماران کم‌ درآمد مبتلا به دیابت، اقدام به توزیع بسته ‌های حمایتی و کمک‌ های دارویی کردند. در این برنامه، علاوه بر اهدای تعداد قابل توجهی از لوازم و تجهیزات مرتبط با انسولین، مبالغی به عنوان کارت کمک‌ هزینه خرید دارو نیز میان بیماران دیابتی نیازمند توزیع شد.

در همین رابطه، وحید علیزاده، مدیر امور شعب بانک ایران‌ زمین، با اشاره به اهمیت مسئولیت‌ اجتماعی این بانک گفت: «بانک ایران‌ زمین همواره خود را در قبال سلامت و رفاه جامعه مسئول می داند و تلاش می کند در کنار ارائه خدمات بانکی، نقش فعالی نیز در حوزه‌ های انسان ‌دوستانه ایفا کند. اجرای این طرح در روز جهانی دیابت گامی در جهت حمایت از هم‌ وطنانی است که با مشکلات درمانی و اقتصادی مواجه هستند و امیدواریم بتوانیم در ادامه این مسیر، اقدامات گسترده ‌تری نیز انجام دهیم.»

این اقدام خیرخواهانه در راستای سیاست‌ های توسعه مسئولیت اجتماعی بانک ایران‌ زمین انجام شده و مورد استقبال بیماران، کادر درمان و فعالان حوزه سلامت قرار گرفت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ