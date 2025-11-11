بانک ایران ‌زمین پیشرو در فعالیت‌ های خیرخواهانه در روز جهانی دیابت

به گزارش ایلنا: همزمان با روز جهانی دیابت، جمعی از خیرین و کارکنان بانک ایران‌ زمین در استان کرمانشاه با حضور در مراکز درمانی و دیدار با بیماران کم‌ درآمد مبتلا به دیابت، اقدام به توزیع بسته ‌های حمایتی و کمک‌ های دارویی کردند. در این برنامه، علاوه بر اهدای تعداد قابل توجهی از لوازم و تجهیزات مرتبط با انسولین، مبالغی به عنوان کارت کمک‌ هزینه خرید دارو نیز میان بیماران دیابتی نیازمند توزیع شد.

در همین رابطه، وحید علیزاده، مدیر امور شعب بانک ایران‌ زمین، با اشاره به اهمیت مسئولیت‌ اجتماعی این بانک گفت: «بانک ایران‌ زمین همواره خود را در قبال سلامت و رفاه جامعه مسئول می داند و تلاش می کند در کنار ارائه خدمات بانکی، نقش فعالی نیز در حوزه‌ های انسان ‌دوستانه ایفا کند. اجرای این طرح در روز جهانی دیابت گامی در جهت حمایت از هم‌ وطنانی است که با مشکلات درمانی و اقتصادی مواجه هستند و امیدواریم بتوانیم در ادامه این مسیر، اقدامات گسترده ‌تری نیز انجام دهیم.»

این اقدام خیرخواهانه در راستای سیاست‌ های توسعه مسئولیت اجتماعی بانک ایران‌ زمین انجام شده و مورد استقبال بیماران، کادر درمان و فعالان حوزه سلامت قرار گرفت.

انتهای پیام/