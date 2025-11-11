برنامه همراه بانک توسعه صادرات ایران به روز رسانی شد
نسخه جدید برنامه همراه بانک توسعه صادرات ایران ویژه سیستم عامل اندروید در سایت این بانک بارگذاری شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، نسخه جدید ۲.۹ برنامه همراه بانک «هما» ویژه سیستم عامل اندروید به روز رسانی شده و مشتریان میتوانند برای دریافت آخرین نسخه سامانه همراه بانک به سایت رسمی این بانک به آدرس ((www.edbi.ir مراجعه کنند.
لازم به ذکر است، نسخههای به روز شده و امن سامانههای همراه بانک و ریما صرفاً از سایت رسمی بانک قابل دریافت است و ضرورت دارد که مشتریان به منظور حفظ امنیت اطلاعات بانکی برای نصب برنامههای مذکور از مراجعه به سایر منابع خودداری کنند.