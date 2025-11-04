شعبه زنجان بانک توسعه صادرات ایران، بانک برتر استان شد
در چهارمین همایش گرامیداشت روز حسابدار و یادواره شهدای جبهه اقتصادی استان زنجان، شعبه زنجان بانک توسعه صادرات ایران عنوان «بانک برتر استان» را کسب کرد و از سوی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با اهدای لوح سپاس مورد تقدیر قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، این همایش با شعار «سرمایهگذاری برای تولید» برگزار شد و در آن از عملکرد مطلوب و تعامل سازنده شعبه زنجان در حمایت از بنگاههای تولیدی، اجرای سیاستهای کلان نظام بانکی و پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی استان قدردانی شد.