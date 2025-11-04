خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شعبه زنجان بانک توسعه صادرات ایران، بانک برتر استان شد

شعبه زنجان بانک توسعه صادرات ایران، بانک برتر استان شد
کد خبر : 1709542
لینک کوتاه کپی شد.

در چهارمین همایش گرامیداشت روز حسابدار و یادواره شهدای جبهه اقتصادی استان زنجان، شعبه زنجان بانک توسعه صادرات ایران عنوان «بانک برتر استان» را کسب کرد و از سوی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با اهدای لوح سپاس مورد تقدیر قرار گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، این همایش با شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» برگزار شد و در آن از عملکرد مطلوب و تعامل سازنده شعبه زنجان در حمایت از بنگاه‌های تولیدی، اجرای سیاست‌های کلان نظام بانکی و پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی استان قدردانی شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ