خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دریافت نسخه IOS همراه بانک ایران زمین بدون محدودیت

دریافت نسخه IOS همراه بانک ایران زمین بدون محدودیت
کد خبر : 1709508
لینک کوتاه کپی شد.

بانک ایران زمین با هدف دسترسی آسان به سرویس های بانکداری دیجیتال و خدمات غیرحضوری برای دارندگان گوشی های هوشمند با سیستم عامل IOS، اپلیکیشن همراه بانک ایران زمین را به صورت کاملاً رایگان ارائه کرده است.

به گزارش  ایلنا به نقل از روابط عمومی؛ به منظور ارتقای تجربه کاربری، افزایش رضایت مشتریان و گسترش خدمات نوین بانکداری دیجیتال، نسخه iOS همراه ‌بانک ایران ‌زمین در اختیار دارندگان گوشی های هوشمند با این سیستم عامل قرار گرفت.
نسخه جدید IOS همراه بانک ایران زمین با طراحی متفاوت و سرویس های متنوع بانکی، این امکان را به کاربران می دهد تا در کمترین زمان از خدمات بانکی این اپلیکیشن استفاده کرده و امور بانکی خود همچون انتقال وجه، پرداخت قبوض، خرید شارژ، مدیریت حساب ‌ها و بسیاری خدمات دیگر را به ‌سادگی انجام دهند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ