دریافت نسخه IOS همراه بانک ایران زمین بدون محدودیت
بانک ایران زمین با هدف دسترسی آسان به سرویس های بانکداری دیجیتال و خدمات غیرحضوری برای دارندگان گوشی های هوشمند با سیستم عامل IOS، اپلیکیشن همراه بانک ایران زمین را به صورت کاملاً رایگان ارائه کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی؛ به منظور ارتقای تجربه کاربری، افزایش رضایت مشتریان و گسترش خدمات نوین بانکداری دیجیتال، نسخه iOS همراه بانک ایران زمین در اختیار دارندگان گوشی های هوشمند با این سیستم عامل قرار گرفت.
نسخه جدید IOS همراه بانک ایران زمین با طراحی متفاوت و سرویس های متنوع بانکی، این امکان را به کاربران می دهد تا در کمترین زمان از خدمات بانکی این اپلیکیشن استفاده کرده و امور بانکی خود همچون انتقال وجه، پرداخت قبوض، خرید شارژ، مدیریت حساب ها و بسیاری خدمات دیگر را به سادگی انجام دهند.