دریافت نسخه IOS همراه بانک ایران زمین بدون محدودیت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی؛ به منظور ارتقای تجربه کاربری، افزایش رضایت مشتریان و گسترش خدمات نوین بانکداری دیجیتال، نسخه iOS همراه ‌بانک ایران ‌زمین در اختیار دارندگان گوشی های هوشمند با این سیستم عامل قرار گرفت.

نسخه جدید IOS همراه بانک ایران زمین با طراحی متفاوت و سرویس های متنوع بانکی، این امکان را به کاربران می دهد تا در کمترین زمان از خدمات بانکی این اپلیکیشن استفاده کرده و امور بانکی خود همچون انتقال وجه، پرداخت قبوض، خرید شارژ، مدیریت حساب ‌ها و بسیاری خدمات دیگر را به ‌سادگی انجام دهند.

انتهای پیام/