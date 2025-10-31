خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جهش ایران زمین به سوی بی نهایت در نمایشگاه تراکنش

جهش ایران زمین به سوی بی نهایت در نمایشگاه تراکنش
کد خبر : 1707826
لینک کوتاه کپی شد.

در یازدهمین نمایشگاه تراکنش ایران بانک ایران زمین با معرفی اپلیکیشن «جهش» پلتفرم اختصاصی سازمان جهاد دانشگاهی در حوزه مالی، نسل جدیدی از سرویس های بانکداری دیجیتال مشارکتی را برای بازدیدکنندگان به نمایش گذاشته است.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی بانک ایران زمین؛ اپلیکیشن«جهش» با شعار «Leaping to Infinity» (جهش به سوی بی‌نهایت) و با هدف خروج از قالب های مختلف بانکداری سنتی و ارائه خدمات مالی و سازمانی یکپارچه و بدون مرز در یک پلتفرم هوشمند، حضور یافته است.

در این پلتفرم کاربران می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری، از بیش از ۷۰ خدمت بانکی و سازمانی از جمله افتتاح حساب، دریافت تسهیلات، صدور کارت اختصاصی، پرداخت حقوق، خدمات بیمه‌ای و مشارکت در پروژه‌های شهری و مردمی بهره‌مند شوند.

لازم به ذکر است در حال حاضر عملیات افتتاح حساب و خدمات بانکی «جهش» در بستر بانک ایران زمین به عنوان بانک عامل و پشتیبان رسمی این اپلیکیشن انجام می‌شود و این همکاری، بستری امن و پایدار را برای ارائه خدمات به کاربران فراهم کرده است.

غرفه بانک ایران زمین در یازدهمین نمایشگاه تراکنش ایران میزبان علاقه مندان به سرویس های مختلف بانکداری دیجیتال و پلتفرم های تخصصی ارائه دهنده خدمات بانکی است.

«جهش» نماد اعتماد، پایداری و حرکت به سوی آینده‌ای بی‌نهایت در حوزه بانکداری دیجیتال

به گزارش روابط عمومی؛ اپلیکیشن«جهش» با شعار «Leaping to Infinity» (جهش به سوی بی‌نهایت) و با هدف خروج از قالب های مختلف بانکداری سنتی و ارائه خدمات مالی و سازمانی یکپارچه و بدون مرز در یک پلتفرم هوشمند، حضور یافته است.

در این پلتفرم کاربران می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری، از بیش از ۷۰ خدمت بانکی و سازمانی از جمله افتتاح حساب، دریافت تسهیلات، صدور کارت اختصاصی، پرداخت حقوق، خدمات بیمه‌ای و مشارکت در پروژه‌های شهری و مردمی بهره‌مند شوند.

لازم به ذکر است؛ در حال حاضر عملیات افتتاح حساب و خدمات بانکی «جهش» در بستر بانک ایران زمین به عنوان بانک عامل و پشتیبان رسمی این اپلیکیشن انجام می‌شود و این همکاری، بستری امن و پایدار را برای ارائه خدمات به کاربران فراهم کرده است.

غرفه بانک ایران زمین در یازدهمین نمایشگاه تراکنش ایران میزبان علاقه مندان به سرویس های مختلف بانکداری دیجیتال و پلتفرم های تخصصی ارائه دهنده خدمات بانکی است.

«جهش» نماد اعتماد، پایداری و حرکت به سوی آینده‌ای بی‌نهایت در حوزه بانکداری دیجیتال

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ