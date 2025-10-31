جهش ایران زمین به سوی بی نهایت در نمایشگاه تراکنش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین؛ اپلیکیشن«جهش» با شعار «Leaping to Infinity» (جهش به سوی بی‌نهایت) و با هدف خروج از قالب های مختلف بانکداری سنتی و ارائه خدمات مالی و سازمانی یکپارچه و بدون مرز در یک پلتفرم هوشمند، حضور یافته است.

در این پلتفرم کاربران می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری، از بیش از ۷۰ خدمت بانکی و سازمانی از جمله افتتاح حساب، دریافت تسهیلات، صدور کارت اختصاصی، پرداخت حقوق، خدمات بیمه‌ای و مشارکت در پروژه‌های شهری و مردمی بهره‌مند شوند.

لازم به ذکر است در حال حاضر عملیات افتتاح حساب و خدمات بانکی «جهش» در بستر بانک ایران زمین به عنوان بانک عامل و پشتیبان رسمی این اپلیکیشن انجام می‌شود و این همکاری، بستری امن و پایدار را برای ارائه خدمات به کاربران فراهم کرده است.

غرفه بانک ایران زمین در یازدهمین نمایشگاه تراکنش ایران میزبان علاقه مندان به سرویس های مختلف بانکداری دیجیتال و پلتفرم های تخصصی ارائه دهنده خدمات بانکی است.

«جهش» نماد اعتماد، پایداری و حرکت به سوی آینده‌ای بی‌نهایت در حوزه بانکداری دیجیتال

