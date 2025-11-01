نشست تخصصی بانک توسعه صادرات ایران در رویداد تراکنش؛
آمادهسازی بانکها برای ورود به عصر کوانتوم
نشست تخصصی «بانکداری در عصرکوانتومی، نسل جدید بانکداری» در سومین روز یازدهمین همایش تراکنش ایران با حضور متخصصین و علاقمندان به این مبحث توسط بانک توسعه صادرات ایران برگزار شد.
بنابراین گزارش، حیدری با ذکر مقدمه ای درباره فناوری کوانتوم و چالشها و کاربردهای آن در بخش مالی بخصوص نظام بانکی با سخنرانان این نشست درباره اهداف و ضرورتهای آشنایی با رایانش کوانتومی، تأثیر این فناوری بر امنیت اطلاعات و تراکنشها و همچنین تدوین راهکارهای آمادگی بانکها برای ورود به عصر جدید کوانتوم به تبادل نظر پرداخت.
ورود به بانکداری ادراکی با قدرت کوانتوم
در ادامه هاشمینژاد با اشاره به اینکه درکوانتوم میتوان چند داده را همزمان محاسبه کرد، افزود: یکی از فواید کوانتوم امکان پردازش بسیار قویتر و سریعتر است.
وی خاطرنشان کرد: نظریه کوانتوم از ۱۰۰ سال قبل مطرح شد اما در چند سال اخیر روند اجرایی شدن آن سرعت گرفت.
به گفته هاشمینژاد، با ظهور تکنولوژی کوانتوم ممکن است، همچنان به اپلیکیشنها و کوربنکینگ موجود نیاز داشته باشیم اما این تکنولوژی بسیار کاربردیتر و سریعتر است.
وی همچنین تاکید کرد: در بانکداری دیجیتال با اضافه شدن کوانتوم وارد بانکداری ادراکی میشویم و برای تحقق این موضوع نیاز به افزایش دانش و فهم بیشتر جامعه در سالهای آینده داریم.
کوانتوم؛ فرصتها و تهدیدهای پیشروی بانکها
ابراهیم اردشیر لاریجانی با بیان این نکته که امسال از طرف یونسکو سال کوانتوم نامگذاری شده است، افزود: محاسبات کوانتومی میتواند فرصت و تهدیدهایی ایجاد کند.
وی خاطرنشان کرد: در سالهای آینده شاهد تکنولوژیهایی هستیم که ممکن است، امنیت داده را به خطر بیاندازد اما فرصتهایی نیز ایجاد میکند که به نظام بانکی کمک خواهد کرد تا تحلیل ریسک را سریع تر و دقیقتر انجام دهد.
به گفته این استاد دانشگاه، ورود شبکه بانکی کشور به این حوزه بسیار مهم است و هم اکنون نیز بازیگران جدی در این زمینه در دنیا مانند چین و آمریکا وجود دارند.
اردشیر لاریجانی همچنین گفت: آگاهی بخشی درون سازمانی به ذینفان نظام بانکی از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ ضمن اینکه یک برنامهریزی مشخص برای ورود کوانتوم باید وجود داشته باشد.
وی با تاکید بر لزوم تربیت نیروی متخصص برای بهرهمندی از این تکنولوژی افزود: از لحاظ سختافزاری و نرمافزاری باید بتوانیم کشور را به مرحلهای برسانیم تا بتوانیم از تکنولوژی کوانتوم استفاده کنیم.
تحول زیرساختهای بانکی با قدرت پردازش کوانتومی
پیمان کشاورزیان دیگر سخنران این نشست در مورد کوانتوم ابراز داشت: کوانتوم تحولی عظیم در زیرساختها ایجاد خواهد کرد چرا که قدرت پردازش بسیار بالایی دارد و سرعت انتقال داده در این سیستم میلیونها بار افزایش خواهد یافت.
وی خاطرنشان ساخت: حوزه بانکداری باید خود را برای ورود به این تکنولوژی در سالهای آینده آماده کند.
کشاورزیان با تاکید بر اهمیت برنامهریزی برای حفظ امنیت در زمان استفاده از تکنولوژی کوانتوم افزود: با ظهور این تکنولوژی محاسبات جدید پرسرعت تر و کارا تر خواهد بود، به طوری که در عرض چند ثانیه محاسبات بزرگی انجام میشود.
ضرورت تدوین نقشه راه و استراتژی گذار به عصر جدید کوانتوم در بخش مالی و بخصوص نظام بانکی
در پایان این نشست حیدری با جمعبندی بحثهای مطرح شده، خاطرنشان کرد: بازیگران کلیدی طراحی نقشه گذار به عصر جدید کوانتوم شامل سیاستگذاران و بخش خصوصی هستند و با کمک استارت آپها نقشه راه مورد نیاز قابل تدوین و پیاده سازی است.
وی افزود: باید شرایط برای پذیرش استانداردهای موجود توسط شورای عالی فضای مجازی، بانک مرکزی و دیگر نهادهای مربوطه آماده سازی شود.
معاون فناوری و برنامهریزی بانک توسعه صادرات ایران، همچنین به لزوم سرمایهگذاری برای آموزش نیروهای خبره برای یادگیری الگوریتمها و اصول پایه ای محاسبات کوانتوم در حوزه سخت افزار تاکید کرد و گفت: در حال حاضر شرکتهای بزرگ حوزه تکنولوژی مانند IBM، آمازون و گوگل با صرف سرمایهای حدود ۹ میلیارد دلار در حال طراحی الگوریتمها و سختافزارهای مربوط به کوانتوم هستند.
در نهایت حیدری تشریح کرد که؛ برتری مطلق کوانتومی با توجه به مستندات منتشر شده در استفاده از رایانش کوانتومی در کمتر از ۵ سال آینده در برخی صنایع مختلف مانند صنعت بانکی، صنعت شیمیایی ، حمل و نقل و پزشکی رخ خواهد داد و سیاستگذاران باید آماده بهره برداری از این تکنولوژی و همچنین طراحی دستورالعمل های کاربردی برای دوره رمز گذاری پساکوانتومی باشند.