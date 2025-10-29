به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ در جریان برگزاری یازدهمین نمایشگاه تراکنش ایران، مدیرعامل بانک توسعه تعاون، با اشاره به نقش تحول‌آفرین این رویداد در پیوند میان صنعت بانکداری و فناوری‌های نوین، گفت: «نمایشگاه تراکنش طی یازده سال گذشته با پشتکار و استمرار برگزار شده و توانسته است بستری مؤثر برای هم‌افزایی میان بانک‌ها، فین‌تک‌ها و بخش خصوصی کشور ایجاد کند.»

وی با مرور روند تحولات فناورانه در این دهه و تأثیر آن بر نظام بانکی افزود: «در سال‌های ابتدایی، پرسش‌هایی در مورد جایگاه بانک‌ها و فین‌تک‌ها مطرح بود؛ اما امروز شاهد همزیستی اثربخش و مکمل میان نظام بانکی و استارت‌آپ‌های مالی هستیم.»

عصارزاده در بخش دیگری از سخنان خود، شفافیت، سرعت و سهولت خدمت‌رسانی را از راهبردهای اساسی نظام بانکی دانست و بر ضرورت پیش‌بینی‌پذیری آینده بانک‌ها تأکید کرد. او همچنین «تأمین مالی طرف تقاضا»، «حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط»، و «برونسپاری خدمات به بخش خصوصی برای افزایش چابکی» را از اولویت‌های جدی بانک‌ها و تنظیم‌گر پولی کشور برشمرد.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اشاره به سیاست جدید طبقه‌بندی بانک‌ها در کشور گفت: «شفاف شدن مأموریت و مدل کسب‌وکار بانک‌ها در قالب بانکداری جامعه، تخصصی، تجاری، توسعه‌ای و قرض‌الحسنه، می‌تواند مسیر تازه‌ای برای بازتعریف نقش بانک‌ها در اقتصاد کشور فراهم کند.»

وی در ادامه، هوشمندسازی نظام بانکی و بهره‌گیری از هوش مصنوعی را گامی اجتناب‌ناپذیر در آینده اقتصاد بانک‌محور کشور دانست و تأکید کرد: «هوشمندسازی باید هوشمندانه دنبال شود؛ چراکه انتخاب‌های نادرست در این مسیر می‌تواند به نتایج غیرقابل بازگشت منجر شود.»

عصارزاده در پایان، با اشاره به شرایط اقتصادی کنونی کشور گفت: «اگر سختی‌های امروز زمینه‌ساز بروز خلاقیت، نوآوری و گشایش‌های جدید در اقتصاد ایران شود، می‌توان آن را فرصتی برای رشد و پیشرفت دانست. امیدوارم حاصل این گردهمایی‌ها و هم‌فکری‌ها، گشایش مسیرهای تازه پیش روی اقتصاد کشور باشد.»