خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افتتاح حساب غیرحضوری در فراز بانک ایران‌زمین

افتتاح حساب غیرحضوری در فراز بانک ایران‌زمین
کد خبر : 1705800
لینک کوتاه کپی شد.

با نصب اپلیکیشن فراز بانک، مشتریان بانک ایران‌زمین می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری، حساب دیجیتال خود را افتتاح کرده و از مجموعه‌ای از خدمات نوین و شخصی‌سازی‌شده بهره‌مند شوند.

ایلنا: در این اپلیکیشن، کاربر قادر است در بخش مدیریت خدمات بانکی من، چیدمان منوها را مطابق با سلیقه و نیاز خود تنظیم کرده و ویجت‌های پرکاربرد را انتخاب کند.

از جمله خدمات متنوع ارائه‌شده در فراز بانک می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • اعطای تسهیلات تنها با افزایش موجودی سپرده دیجیتال خود و حفظ میانگین موجودی
  • ثبت و استعلام چک
  • ارائه خدمات بانکی در شعبه هیبرید
  • فعال‌سازی و مسدودسازی کارت
  • رفع مسدودی بخشی از سپرده
  • درخواست کارت هدیه و کارت المثنی
  • پرداخت قبوض


فراز بانک با ارائه خدمات کاربردی، تجربه‌ای نوین از بانکداری دیجیتال را برای مشتریان فراهم کرده و آن را از سایر اپلیکیشن‌های مشابه متمایز می‌سازد.

مشتریان گرامی می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر با مرکز ارتباط با مشتریان بانک به شماره ۰۲۱۲۴۸۰۹ تماس بگیرند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ