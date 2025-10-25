ایلنا: در این اپلیکیشن، کاربر قادر است در بخش مدیریت خدمات بانکی من، چیدمان منوها را مطابق با سلیقه و نیاز خود تنظیم کرده و ویجت‌های پرکاربرد را انتخاب کند.



از جمله خدمات متنوع ارائه‌شده در فراز بانک می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

اعطای تسهیلات تنها با افزایش موجودی سپرده دیجیتال خود و حفظ میانگین موجودی

ثبت و استعلام چک

ارائه خدمات بانکی در شعبه هیبرید

فعال‌سازی و مسدودسازی کارت

رفع مسدودی بخشی از سپرده

درخواست کارت هدیه و کارت المثنی

پرداخت قبوض



فراز بانک با ارائه خدمات کاربردی، تجربه‌ای نوین از بانکداری دیجیتال را برای مشتریان فراهم کرده و آن را از سایر اپلیکیشن‌های مشابه متمایز می‌سازد.



مشتریان گرامی می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر با مرکز ارتباط با مشتریان بانک به شماره ۰۲۱۲۴۸۰۹ تماس بگیرند.

