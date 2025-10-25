افتتاح حساب غیرحضوری در فراز بانک ایرانزمین
با نصب اپلیکیشن فراز بانک، مشتریان بانک ایرانزمین میتوانند بدون نیاز به مراجعه حضوری، حساب دیجیتال خود را افتتاح کرده و از مجموعهای از خدمات نوین و شخصیسازیشده بهرهمند شوند.
ایلنا: در این اپلیکیشن، کاربر قادر است در بخش مدیریت خدمات بانکی من، چیدمان منوها را مطابق با سلیقه و نیاز خود تنظیم کرده و ویجتهای پرکاربرد را انتخاب کند.
از جمله خدمات متنوع ارائهشده در فراز بانک میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- اعطای تسهیلات تنها با افزایش موجودی سپرده دیجیتال خود و حفظ میانگین موجودی
- ثبت و استعلام چک
- ارائه خدمات بانکی در شعبه هیبرید
- فعالسازی و مسدودسازی کارت
- رفع مسدودی بخشی از سپرده
- درخواست کارت هدیه و کارت المثنی
- پرداخت قبوض
فراز بانک با ارائه خدمات کاربردی، تجربهای نوین از بانکداری دیجیتال را برای مشتریان فراهم کرده و آن را از سایر اپلیکیشنهای مشابه متمایز میسازد.
مشتریان گرامی می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر با مرکز ارتباط با مشتریان بانک به شماره ۰۲۱۲۴۸۰۹ تماس بگیرند.