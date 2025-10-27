خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حضور بانک توسعه تعاون در یازدهمین رویداد بزرگ تراکنش ایران

حضور بانک توسعه تعاون در یازدهمین رویداد بزرگ تراکنش ایران
کد خبر : 1705659
لینک کوتاه کپی شد.

بانک توسعه تعاون با برپایی غرفه اختصاصی در یازدهمین رویداد بزرگ تراکنش ایران (ITE 2025)، تازه‌ترین دستاوردهای خود در حوزه بانکداری دیجیتال و خدمات نوین مالی را معرفی می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ این رویداد تخصصی با محوریت «نوآوری، تحول و توسعه در خدمات مالی و بانکی» از پنجم تا هفتم آبان‌ماه ۱۴۰۴ در مرکز آفرینش‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، واقع در خیابان حجاب تهران برگزار می‌شود و میزبان بانک‌ها، شرکت‌های پرداخت، استارت‌آپ‌های فین‌تک و فعالان صنعت مالی کشور است.

بانک توسعه تعاون در این نمایشگاه با استقرار در غرفه شماره ۱۸، به معرفی محصولات دیجیتال خود از جمله نرم‌افزار «بانکواره» می‌پردازد و ضمن ارائه مشاوره و معرفی قابلیت‌های این سامانه، آخرین اقدامات خود در مسیر تحول دیجیتال و توسعه خدمات هوشمند بانکی را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می‌دهد.

«بانکواره» به‌عنوان یکی از طرح‌های شاخص بانک توسعه تعاون، بستری نوآورانه برای ارائه خدمات غیرحضوری، افتتاح حساب دیجیتال، احراز هویت هوشمند و اتصال به اکوسیستم مالی و تعاونی کشور است.

غرفه بانک توسعه تعاون در این رویداد، میزبان مدیران، کارشناسان و علاقه‌مندان به فناوری‌های مالی خواهد بود تا از نزدیک با رویکردهای جدید این بانک در مسیر تحول دیجیتال و توسعه خدمات تعاونی‌محور آشنا شوند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ