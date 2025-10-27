حضور بانک توسعه تعاون در یازدهمین رویداد بزرگ تراکنش ایران
بانک توسعه تعاون با برپایی غرفه اختصاصی در یازدهمین رویداد بزرگ تراکنش ایران (ITE 2025)، تازهترین دستاوردهای خود در حوزه بانکداری دیجیتال و خدمات نوین مالی را معرفی میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ این رویداد تخصصی با محوریت «نوآوری، تحول و توسعه در خدمات مالی و بانکی» از پنجم تا هفتم آبانماه ۱۴۰۴ در مرکز آفرینشهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، واقع در خیابان حجاب تهران برگزار میشود و میزبان بانکها، شرکتهای پرداخت، استارتآپهای فینتک و فعالان صنعت مالی کشور است.
بانک توسعه تعاون در این نمایشگاه با استقرار در غرفه شماره ۱۸، به معرفی محصولات دیجیتال خود از جمله نرمافزار «بانکواره» میپردازد و ضمن ارائه مشاوره و معرفی قابلیتهای این سامانه، آخرین اقدامات خود در مسیر تحول دیجیتال و توسعه خدمات هوشمند بانکی را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار میدهد.
«بانکواره» بهعنوان یکی از طرحهای شاخص بانک توسعه تعاون، بستری نوآورانه برای ارائه خدمات غیرحضوری، افتتاح حساب دیجیتال، احراز هویت هوشمند و اتصال به اکوسیستم مالی و تعاونی کشور است.
غرفه بانک توسعه تعاون در این رویداد، میزبان مدیران، کارشناسان و علاقهمندان به فناوریهای مالی خواهد بود تا از نزدیک با رویکردهای جدید این بانک در مسیر تحول دیجیتال و توسعه خدمات تعاونیمحور آشنا شوند.