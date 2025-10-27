خبرگزاری کار ایران
آزادی ۲۰ زندانی جرایم غیرعمد در خوزستان با حمایت بانک صادرات ایران

بانک صادرات ایران با اهدای پنج میلیارد ریال و در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود، زمینه آزادی ۲۰ زندانی جرایم غیرعمد را در استان خوزستان فراهم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران، این اقدام خیرخواهانه با هدف حمایت از زندانیان نیازمند و بازگشت آنان به آغوش خانواده انجام شده و در قالب تداوم حرکت خودجوش و انسانی آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در زندان سپیدار اهواز به ثمر نشسته است.

مراسم گلریزان آزادی زندانیان در زندان سپیدار با حضور حمیدرضا سلیمانی مدیرکل دفتر امور فرهنگی و تربیتی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، قدرت هاشم‌نیا مدیرکل زندان‌های استان خوزستان، جمعی از مسئولان استانی و نیز فرزاد قنبری‌راد مدیر شعب بانک صادرات ایران در استان خوزستان به همراه گروهی از کارکنان این مدیریت برگزار شد.

بر پایه این گزارش، کارکنان بانک صادرات ایران در استان خوزستان نیز در اقدامی نیکوکارانه با اهدای بخشی از حقوق و مزایای خود، بیش از ۲۵۰ بسته لوازم‌التحریر در ابتدای سال تحصیلی جاری، میان دانش‌آموزان نیازمند استان توزیع کردند.

همچنین در ایام اربعین حسینی، کارکنان این بانک با راه‌اندازی موکب‌های خدمت‌رسانی در نقاط مرزی استان و اهدای بسته‌های معیشتی به مردم شریف خرمشهر، جلوه‌ای دیگر از همدلی و خدمت به هم‌وطنان را رقم زدند.

بانک صادرات ایران همواره در کنار فعالیت‌های اقتصادی، با اجرای طرح‌ها و اقدامات عام‌المنفعه، اهتمام ویژه‌ای به ایفای مسئولیت‌های اجتماعی در سراسر کشور دارد.

