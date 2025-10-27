برگزاری نشست «بانکداری در عصر کوانتوم» توسط بانک توسعه صادرات ایران در یازدهمین رویداد تراکنش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، هادی حیدری، معاون فناوری و برنامه‌ریزی این بانک، به‌عنوان سخنران ویژه در این نشست، تازه‌ترین دستاوردها و چشم‌اندازهای نوآورانه بانکداری کوانتومی را با حاضران به اشتراک خواهد گذاشت.



در این نشست، موضوعاتی همچون اهداف و ضرورت‌های آشنایی با رایانش کوانتومی، تأثیر این فناوری بر امنیت تراکنش‌ها، بهبود خدمات بانکی و آشنایی با مباحث رایانش کوانتومی و راهکارهای آمادگی بانک‌ها برای ورود به عصر کوانتوم مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.



گفتنی است؛ محمدحسین هاشمی‌نژاد (مدیرعامل شرکت توسعه مدیریت و فناوری اطلاعات آرمان)، ابراهیم اردشیر لاریجانی (عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت) و پیمان کشاورزیان (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی) از دیگر سخنرانان این نشست هستند.



همچنین، ضیاءالدین بهشتی‌فرد (مدیر فناوری اطلاعات بانک توسعه صادرات ایران)، عطاءالله ابطحی (مشاور عالی هوش مصنوعی مرکز فابا)، رضا انتظاری (عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت)، رسول لطفی (معاون وزیر ارتباطات در توسعه شبکه ملی) و رامین مجاب (عضو هیات علمی و معاون پژوهشکده پولی و مالی) به‌عنوان اعضای کمیته علمی در این نشست حضور خواهند داشت.

