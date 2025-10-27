رشد ۹۹ درصدی حمایت های مالی بانک کشاورزی در نیمه نخست سال

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان شهریورماه، در مجموع ۱۲۰۵ هزار میلیارد ریال به‌منظور تأمین مالی و حمایت از فعالان بخش کشاورزی، صنایع وابسته و سایر مشتریان بانک پرداخت شده است. از این رقم، ۹۰۵ هزار میلیارد ریال در قالب تسهیلات بانکی و ۳۰۰ هزار میلیارد ریال نیز برای تأمین مالی خرید تضمینی گندم اختصاص یافته است.

بر اساس این گزارش، این عملکرد در مقایسه با ۶۰۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در مدت مشابه سال ۱۴۰۳، بیانگر افزایش ۵۹۸ هزار میلیارد ریالی و رشد 99 درصدی است؛ رقمی که مؤید حمایت بانک کشاورزی از افزایش تولید و تقویت بنیه مالی تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی است.

افزون بر رشد مبلغ پرداختی، تعداد پرونده‌های اعتباری نیز روندی صعودی و قابل توجه داشته است؛ به‌طوری که تعداد تسهیلات پرداختی در شش‌ماهه نخست امسال به ۲۶۵ هزار فقره رسیده، در حالی که این شاخص در دوره مشابه سال گذشته ۱۹۷ هزار فقره بود. این افزایش، بیانگر گسترش دامنه بهره‌مندی کشاورزان، روستاییان و کارآفرینان از خدمات مالی بانک کشاورزی و گسترش عدالت اعتباری توسط این بانک است.

این گزارش می افزاید: اگرچه بانک کشاورزی بیش از پیش برای تامین مالی نیازهای فعالان بخش کشاورزی تلاش می کند، لیکن با توجه به ظرفیت بسیار بالای بخش کشاورزی، گسترده تر شدن فعالیت های حوزه امنیت غذایی و تنوع بسیار زیاد فعالیت های تولیدی این حوزه حساس و کلیدی، همچنان بخش زیادی از ظرفیت ها و نیازهای بخش مغفول مانده و بانک کشاورزی برای حمایت از آن، نیازمند توجه ویژه مسئولان برای تقویت سرمایه بانک، تناسب منابع سپرده ای بخش کشاورزی با تسهیلات پرداختی و تعیین تکلیف مطالبات بانک از شرکت های دولتی است.