نشریه دیجیتال ارتباط ایران زمین، منتشر شد

ایلنا:

تجربه ای تازه با بسته جدید تسهیلات ایران یار

نقش برجسته بانک ایران زمین، در تسهیلات خودرویی و نوآوری در خدمات بانکی

افزایش امنیت تراکنش های بانکی با اپلیکیشن رمزساز بانک ایران زمین

آشنایی با انواع کارت های بانکی بانک ایران زمین

رادیو آوای ایران زمین، صدای صمیمی و اختصاصی بانک ایران زمین: پادکست های شهریورماه را بشنوید

چطور در فراز بانک افتتاح حساب کنیم

گزارش اخبار استان ها، بانک های جهانی، دانستنی، سلامت، ایران زمین در رسانه ها، از دیگر قسمت های جذاب نشریه ارتباط ایران زمین است.

شما می توانید در این شماره از نشریه دیجیتال بانک ایران زمین در کنار مطالب، محتوای صوتی و تصویری را با کلیک بر روی لینک های مندرج در صفحات و همینطور فایل های صوتی و تصویری مشاهده کنید و بشنوید.

انتهای پیام/