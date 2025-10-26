نشریه دیجیتال ارتباط ایران زمین، منتشر شد
امـروز همـه مـا در سـطوح مختلـف از هـوش مصنوعـی اسـتفاده می کنیـم؛ بنابرایـن بحـث دربـاره ایجـاد تحـول عمیـق و همه جانبـه در امـور بانکـی بـه دسـت ایـن فنـاوری، بـرای مـا مبهـم نیسـت. کافـی اسـت همیـن حـالا بـر پـرده نمایـش ذهـن شـما مسـتند آینـده هـوش مصنوعی در نحـوه ارائه خدمـات بانکی پخـش شـود. در این شماره از نشریه با امکاناتی که این فناوری در اختیار سیستم بانکی و رفاه کاربران ایجاد می کند، صحبت خواهیم کرد.
- ایلنا:
- تجربه ای تازه با بسته جدید تسهیلات ایران یار
- نقش برجسته بانک ایران زمین، در تسهیلات خودرویی و نوآوری در خدمات بانکی
- افزایش امنیت تراکنش های بانکی با اپلیکیشن رمزساز بانک ایران زمین
- آشنایی با انواع کارت های بانکی بانک ایران زمین
- رادیو آوای ایران زمین، صدای صمیمی و اختصاصی بانک ایران زمین: پادکست های شهریورماه را بشنوید
- چطور در فراز بانک افتتاح حساب کنیم
- گزارش اخبار استان ها، بانک های جهانی، دانستنی، سلامت، ایران زمین در رسانه ها، از دیگر قسمت های جذاب نشریه ارتباط ایران زمین است.
شما می توانید در این شماره از نشریه دیجیتال بانک ایران زمین در کنار مطالب، محتوای صوتی و تصویری را با کلیک بر روی لینک های مندرج در صفحات و همینطور فایل های صوتی و تصویری مشاهده کنید و بشنوید.