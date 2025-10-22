نقش شرکت های بیمه درتقویت تاب آوری اقتصاد ملی پررنگ تر از همیشه است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بیمه پارسیان، با برگزاری نخستین همایش سالانه اکوبیمه با شعار «روایتی نو از نقش بیمه در اقتصاد»، در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد، مدیرعامل این شرکت با اشاره به حوادث قهری و خسارات فاجعه‌آمیز اخیر مانند سیل در گلستان و خوزستان، انفجار بندر شهید رجایی و توفان‌ها و آتش‌سوزی‌های پی در پی، اظهار داشت: «صنعت بیمه باید با بهره‌گیری از بیمه‌های بازرگانی و قراردادهای اتکایی، توانگری خود را افزایش داده و تاب‌آوری اقتصاد کشور را در شرایط بحران تقویت کند.»

دکتر بنویدی همچنین به خطر تجمع و تمرکز ریسک در تهران و سایر مناطق پرخطر شهری اشاره کرد و اذعان داشت حبس ریسک در داخل کشور به دلیل تحریم‌ها، امکان واگذاری ریسک به شرکت‌های خارجی را محدود کرده است.

وی در ادامه بر این نکته تأکید کرد که ریسک بلایا نه تنها شامل اموال، بلکه ریسک اشخاص تحت پوشش حوادث، درمان و مرگ‌ومیر را نیز در بر می‌گیرد و صنعت بیمه باید با مدل‌های دقیق، محصولات نوین و همکاری‌های اتکایی، توان مقابله با این ریسک‌های چندلایه را تقویت کند.

دکتر بنویدی در پایان اظهار داشت: «فرهنگ سازی بیمه، توانمندسازی و توانگری مالی شرکت‌ها از کلیدی‌ترین مسیرها برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی در برابر بلایای طبیعی است.»

