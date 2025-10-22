خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حضور دکتر بنویدی در پنل تخصصی اکوبیمه:

نقش شرکت های بیمه درتقویت تاب آوری اقتصاد ملی پررنگ تر از همیشه است

نقش شرکت های بیمه درتقویت تاب آوری اقتصاد ملی پررنگ تر از همیشه است
کد خبر : 1703791
لینک کوتاه کپی شد.

مجید بنویدی، مدیرعامل بیمه پارسیان، در پنل تخصصی «بلایای طبیعی و اقتصاد بیمه در عصر تغییر اقلیم» در همایش اکوبیمه، بر نقش کلیدی صنعت بیمه در مدیریت ریسک بلایا و افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور تاکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل  از  روابط عمومی بیمه پارسیان، با برگزاری نخستین همایش سالانه اکوبیمه با شعار «روایتی نو از نقش بیمه در اقتصاد»، در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد، مدیرعامل این شرکت با اشاره به حوادث قهری و خسارات فاجعه‌آمیز اخیر مانند سیل در گلستان و خوزستان، انفجار بندر شهید رجایی و توفان‌ها و آتش‌سوزی‌های پی در پی، اظهار داشت: «صنعت بیمه باید با بهره‌گیری از بیمه‌های بازرگانی و قراردادهای اتکایی، توانگری خود را افزایش داده و تاب‌آوری اقتصاد کشور را در شرایط بحران تقویت کند.»

دکتر بنویدی همچنین به خطر تجمع و تمرکز ریسک در تهران و سایر مناطق پرخطر شهری اشاره کرد و اذعان داشت حبس ریسک در داخل کشور به دلیل تحریم‌ها، امکان واگذاری ریسک به شرکت‌های خارجی را محدود کرده است.

وی در ادامه بر این نکته تأکید کرد که ریسک بلایا نه تنها شامل اموال، بلکه ریسک اشخاص تحت پوشش حوادث، درمان و مرگ‌ومیر را نیز در بر می‌گیرد و صنعت بیمه باید با مدل‌های دقیق، محصولات نوین و همکاری‌های اتکایی، توان مقابله با این ریسک‌های چندلایه را تقویت کند.

دکتر بنویدی در پایان اظهار داشت: «فرهنگ سازی بیمه، توانمندسازی و توانگری مالی شرکت‌ها از کلیدی‌ترین مسیرها برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی در برابر بلایای طبیعی است.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ