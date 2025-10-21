خبرگزاری کار ایران
بانک توسعه صادرات ایران پیشتاز حمایت از تولید و صادرات غیرنفتی کشور

بانک توسعه صادرات ایران پیشتاز حمایت از تولید و صادرات غیرنفتی کشور
بانک توسعه صادرات ایران در 18 ماه اخیر مبلغ ۱۰۴ همت تسهیلات در راستای حمایت از صادرات پرداخت کرده که بیش از ۹۳ درصد آن به بخش تولید اختصاص یافته است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی بانک توسعه صادرات ایران، رشد ۶۶ درصدی حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و افزایش ۲۵.۵ درصدی تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط از شاخص‌ترین عملکردهای این بانک در مسیر حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی است.

در دوره یک‌سال‌ونیم اخیر منتهی به پایان شهریورماه امسال، از مجموع ۱۰۴ همت تسهیلات پرداختی بانک توسعه صادرات ایران که در اختیار بخش تولید قرار گرفته، سهم صنعت و معدن ۵۰ درصد، کشاورزی و صنایع تبدیلی ۳۴ درصد، پتروشیمی ۱۴ درصد و خدمات فنی، مهندسی و بازرگانی ۲ درصد بوده است.

همچنین در خصوص سیاست‌های حمایتی این بانک از دانش‌بنیان ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) نیز افزایش چشمگیری مشاهده می شود؛ به‌گونه‌ای که تسهیلات پرداختی به شرکت‌های دانش‌بنیان در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ با افزایش ۶۶ درصدی و به SMEها با رشد ۲۵.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است.

بانک توسعه صادرات ایران با بهره‌گیری از ابزارهای متنوع مالی از جمله طرح اعتباری الماسان، انتشار اوراق گام، تسهیلات مرابحه، رکن ضامن و مدل‌های تأمین مالی جمعی، مسیر تأمین مالی صادرکنندگان را تسهیل کرده است.

روز ملی صادرات فرصتی برای مرور نقش‌آفرینی نهادهای مالی در رشد صادرات غیرنفتی و تقویت پایه‌های تولید ملی است. در این میان، بانک توسعه صادرات ایران به‌عنوان بازوی تخصصی نظام بانکی در حمایت از صادرکنندگان، با عملکرد قابل‌توجه خود توانسته جایگاه ویژه‌ای در حمایت از بخش‌های مولد کشور ایفا کند.

 

