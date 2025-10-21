پیام مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران به مناسبت روز ملی صادرات
دکتر افشین خانی به مناسبت فرارسیدن ۲۹ مهر ماه که به عنوان« روز ملی صادرات» نامگذاری شده، پیامی منتشر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات؛ دکتر افشین خانی به مناسبت فرارسیدن ۲۹ مهر ماه که به عنوان« روز ملی صادرات» نامگذاری شده، پیامی منتشر کرد که متن آن به شرح ذیل است:
روز ملی صادرات، فرصتی ارزشمند برای تجلیل از تلاشهای بیوقفه صادرکنندگان کشور و مرور مسیر پرفراز و نشیب توسعه اقتصادی ایران است. در شرایطی که اقتصاد جهانی با تحولات عمیق و گاه غیرقابل پیشبینی مواجه است، صادرات غیرنفتی بیش از هر زمان دیگری بهعنوان موتور محرک رشد اقتصادی و ضامن پایداری درآمدهای ارزی کشور اهمیت یافته است.
در این راستا لزوم تدوین نقشه راه توسعه صادرات در کشور با هماهنگی وزارت خانه های ذیربط مانند وزارت اقتصاد، صمت و بانک مرکزی همراستا و همگرا با سند استراتژی توسعه بخش صنعتی میتواند به عنوان مهمترین اقدام اساسی برای تعیین ماموریتها و چشم انداز های تمامی ارکان سیاستگذاری و عملیاتی مانند شبکه بانکی کشور باشد. بانک توسعه صادرات ایران به عنوان اگزیم بانک کشور در تامین مالی این نقشه راه نقش کلیدی ایفا خواهد کرد.
این بانک طی سالهای اخیر با تکیه بر مأموریت توسعهای خود، مجموعهای از اقدامات مؤثر را در راستای تقویت بنیه مالی صادرکنندگان و تسهیل حضور آنان در بازارهای جهانی به انجام رسانده است؛ از تأمین مالی پروژههای صادراتمحور و ارائه خدمات و تسهیلات ارزی و ریالی، تا تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط و نیز همراهی نزدیک با شرکتهای دانشبنیان و صادرات فناورانه.
تسهیلات پرداختی بانک در یک سال و نیم اخیر ( منتهی به پایان شهریور ماه امسال)، به ١٠۴ همت رسیده که بیش از ٩٣ درصد آن در اختیار بخش تولید قرار گرفت. در چارچوب سیاستهای اقتصاد دانشبنیان، حمایت از شرکتهای دانش بنیان و بنگاههای کوچک و متوسط (SME) نیز مورد توجه جدی قرار گرفته است. به طوری که تسهیلات پرداختی به شرکتهای دانشبنیان در شش ماهه اول سال ١۴٠۴ با رشد ۶۶ درصدی و به SMEها با افزایش ٢۵.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است.
ضمن تبریک فرا رسیدن روز ملی صادرات به همه فعالان عرصه صادرات کشور، بار دیگر بر تعهد بانک توسعه صادرات ایران در حمایت همهجانبه از صادرکنندگان تأکید میکنم. این بانک همچنان بهعنوان شریک راهبردی صادرکنندگان ایران، در مسیر اعتلای نام ایران در عرصه تجارت بینالمللی گام برخواهد داشت.