با صدور پیامی
مدیرعامل بانک سپه درگذشت سرتیپ پاسدار علیرضا افشار را تسلیت گفت
مدیرعامل بانک سپه با صدور پیامی عروج ملکوتی پاسدار سرافراز اسلام سرتیپ علیرضا افشار را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه؛ متن پیام دکتر آیت اله ابراهیمی مدیر عامل بانک سپه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
عروج آسمانی سردار سرافراز و انقلابی،" سرتیپ پاسدار علیرضا افشار" ، از پیشگامان انقلاب اسلامی و پیشکسوتان عرصه دفاع، فرهنگ و خدمت به ملت و میهن اسلامی را تسلیت عرض مینمایم.
سردار افشار از چهرههای برجسته و تأثیرگذار در تاریخ انقلاب اسلامی بود که با روحیهای مخلصانه، جهادی و ولایتمدار، در سنگرهای مختلف از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی مقاومت بسیج ، جهاد سازندگی، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، دانشگاه عالی دفاع ملی و ستاد کل نیروهای مسلح، منشأ خدمات راهبردی و ماندگار گردید.
وی با نگاه عمیق به عنصر مردمیاری، در مسیر ارتقاء فرهنگ مقاومت، تربیت نیروهای انقلابی، و تبیین گفتمان دفاع مقدس، با نصب العین قرار دادن رهنمودهای امامین انقلاب اسلامی، نقشآفرینی های مؤثری داشت و در سنگرهای مدیریتی خود و در تعامل با نهادهای ملی از جمله بانک سپه، همواره بر همافزایی در خدمت به آرمانهای انقلاب اسلامی کمک به نیروهای مسلح و بسیجیان دلاور و پاسخ به نیازهای اقشار کم برخوردار تأکید میورزید.
اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده شریف ایشان، همرزمان گرانقدر و ملت شریف ایران، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت واسعه الهی، علو درجات و همنشینی با سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و برای بازماندگان و وابستگان صبر جمیل و اجر جزیل طلب میکنم.
آیت اله ابراهیمی
مدیرعامل بانک سپه