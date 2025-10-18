بانک توسعه صادرات ایران در مسیر تسهیل تأمین مالی صادرکنندگان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، یوسف نجدی در نشست تخصصی”معرفی و تبیین ظرفیت های بانک توسعه صادرات ایران که از جمله نشست های جانبی همایش بزرگداشت روز صادرات در استان کرمان بود، با اشاره به امضای تفاهم‌نامه این بانک با صندوق ضمانت صادرات گفت: مبلغی از دو طرف تأمین و به مشتریانی که از طریق صندوق ضمانت معرفی شوند و حساب یا سابقه، نزد بانک هم نداشته باشند تسهیلات پرداخت می‌شود .

وی به تشریح برنامه‌ها و سیاست‌های جدید این بانک برای حمایت از صادرات و توسعه اقتصادی استان پرداخت و افزود: اصلی ترین شرط پرداخت تسهیلات این است که مشتری ورشکسته نبوده و چک برگشتی و تسهیلات و تعهدات معوقه نزد سیستم بانکی نداشته باشد.

معاون بانک توسعه صادرات ایران از یک ابتکار عمل در حوزه انرژی خبر داد و اضافه کرد: برای حمایت از رفع ناترازی انرژی، تفاهم‌نامه‌ای با صندوق توسعه ملی و ساتبا امضا شده است، بر این اساس، تسهیلات برای واردات پنل خورشیدی و دستگاه‌های نیروگاه های بادی پرداخت می‌کنیم.

نجدی همچنین اظهار کرد: بانک توسعه صادرات ایران در جهت کمک به صادرکنندگان خدمات متنوعی در قالب طرح الماسان دارد و در صدد استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه و ابزارهای موجود برای تسهیل تامین مالی صادرکنندگان است.

نجدی در ادامه با اشاره به پرداخت تسهیلات صادراتی به یک شرکت پسته در رفسنجان و صادرات خدمات فنی و مهندسی در کرمان، از حمایت ویژه از شرکت‌های کوچک و متوسط و دانش‌بنیان خبر داد.

معاون شعب و بانکداری شرکتی بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به ظرفیت بی‌نظیر استان کرمان گفت: اتاق کرمان چهار ضلع حامی صادرات شامل صندوق ضمانت صادرات، سازمان توسعه تجارت، خود اتاق به عنوان رابط بخش خصوصی و دولت و بانک توسعه صادرات ایران را یکجا جمع کرده تا رودررو مشکلات را حل نماید امیدوارم استفاده بهتری از این نشست‌ها شود تابه ارتقای صادرات کمک کند.

وی با اشاره به بازنگری سیاست های اعتباری بانک توسعه صادرات ایران گفت: این بانک از دو سال گذشته سیاست‌های جدید اعتباری خود را براساس مقررات بانک مرکزی داده و کارهای خوبی آغاز گردیده که باعث رشد توان تسهیلات دهی بانک شده است.

نجدی از انعقاد دو قرارداد جدید با صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: این قراردادها می‌تواند به فعالین تجارت خارجی به‌ویژه در بخش ایجاد زیرساخت‌های انرژی های تجدید پذیر و کمک به واردات کالاهای اساسی کمک کند.

همچنین این بانک تفاهم نامه ای با صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری دارد، از شرکت‌های دانش‌بنیان‌ حمایت می کند.

درپایان این مراسم نیز معاون شعب و بانکداری شرکتی بانک توسعه صادرات ایران به سوالات مطروحه حاضران پاسخ داد.

انتهای پیام/