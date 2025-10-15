تمرکز بانک توسعه صادرات ایران بر تقویت پیوند با صنایع استراتژیک صادراتی استان خراسان رضوی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بانک توسعه صادرات ایران، غلامرضا رومیانی‌نژاد رئیس اداره کل امور شعب و بازاریابی منطقه دو به همراه حامد گرجستانی رئیس شعبه مشهد این بانک و جمعی از همکاران از مجتمع صنعتی فولاد خراسان و گروه کارخانجات ایران شرق و کلور ایرانیان شرق بازدید کردند و درباره نحوه توسعه تعاملات بانکی گفت‌وگو شد.

رومیانی‌نژاد در این جلسات ضمن تشریح دستاوردها و خدمات بانک توسعه صادرات ایران در قالب طرح الماسان، آمادگی بانک را برای ارائه بسته‌های جامع تأمین مالی و پشتیبانی از طرح‌های توسعه‌ای این مجموعه اعلام کرد.

وی افزود: طرح الماسان مشتمل بر تسهیلات ریالی و ارزی، ضمانت نامه، مرابحه واردات کالا، سرمایه در گردش ریالی و انتشار اوراق می شود.

رئیس اداره کل امور شعب و بازاریابی منطقه دو بانک توسعه صادرات ایران ادامه داد: هدف از ارائه این طرح، کاهش هزینه های فعالان اقتصادی، افزایش سرعت و ارائه خدمات بانکی جامع و متمایز به مشتریان است.

در ادامه، مسئولان شرکت های مذکور ضمن استقبال از همکاری دوجانبه با بانک توسعه صادرات ایران، درخواست‌هایی شامل انتشار اوراق گام، دریافت تسهیلات و تأمین مالی پروژه ها و استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی را مطرح کرد که مقرر شد موضوعات یادشده از سوی بانک پیگیری شود.

