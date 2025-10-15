تمرکز بانک توسعه صادرات ایران بر تقویت پیوند با صنایع استراتژیک صادراتی استان خراسان رضوی
بانک توسعه صادرات ایران در راستای سیاست توسعه تعاملات بانکی با بنگاههای بزرگ و صادراتمحور، برنامههای اعتباری خود را برای حمایت از صنایع استان خراسان رضوی تشریح و زمینه همکاریهای جدید با مجموعههای صنعتی این استان را فراهم کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی بانک توسعه صادرات ایران، غلامرضا رومیانینژاد رئیس اداره کل امور شعب و بازاریابی منطقه دو به همراه حامد گرجستانی رئیس شعبه مشهد این بانک و جمعی از همکاران از مجتمع صنعتی فولاد خراسان و گروه کارخانجات ایران شرق و کلور ایرانیان شرق بازدید کردند و درباره نحوه توسعه تعاملات بانکی گفتوگو شد.
رومیانینژاد در این جلسات ضمن تشریح دستاوردها و خدمات بانک توسعه صادرات ایران در قالب طرح الماسان، آمادگی بانک را برای ارائه بستههای جامع تأمین مالی و پشتیبانی از طرحهای توسعهای این مجموعه اعلام کرد.
وی افزود: طرح الماسان مشتمل بر تسهیلات ریالی و ارزی، ضمانت نامه، مرابحه واردات کالا، سرمایه در گردش ریالی و انتشار اوراق می شود.
رئیس اداره کل امور شعب و بازاریابی منطقه دو بانک توسعه صادرات ایران ادامه داد: هدف از ارائه این طرح، کاهش هزینه های فعالان اقتصادی، افزایش سرعت و ارائه خدمات بانکی جامع و متمایز به مشتریان است.
در ادامه، مسئولان شرکت های مذکور ضمن استقبال از همکاری دوجانبه با بانک توسعه صادرات ایران، درخواستهایی شامل انتشار اوراق گام، دریافت تسهیلات و تأمین مالی پروژه ها و استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی را مطرح کرد که مقرر شد موضوعات یادشده از سوی بانک پیگیری شود.