خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در ۵ ماه نخست سال جاری محقق شد؛

افزایش 57 درصدی تسهیلات بانک توسعه صادرات ایران به شرکت های کوچک و متوسط

افزایش 57 درصدی تسهیلات بانک توسعه صادرات ایران به شرکت های کوچک و متوسط
کد خبر : 1698353
لینک کوتاه کپی شد.

بانک توسعه صادرات ایران از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه با هدف توانمندسازی بنگاه‌های کوچک و متوسط و تقویت صادرات غیرنفتی، مبلغ ۳۲ هزار و ۴۲۸ میلیارد ریال تسهیلات به این شرکت‌ها پرداخت کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۷.۸ درصد افزایش داشته است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، افزایش حمایت مالی از بنگاه های کوچک و متوسط در دو سال گذشته از سوی این بانک تقویت یافته، به طوری که در سال ۱۴۰۳ بانک توسعه صادرات ایران در مجموع بیش از ۸۳ هزار و ۴۰۳ میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخت کرده که نسبت به سال قبل از آن نیز افزایش 55 درصدی را تجربه کرده است.

حمایت از SME‌ها به عنوان بخش حیاتی و موتور محرکه اقتصاد کشور از اولویت‌های اصلی بانک توسعه صادرات ایران محسوب می‌شود و این شرکت‌ها نقش کلیدی در ایجاد اشتغال، توسعه صادرات غیرنفتی و تنوع‌بخشی به اقتصاد ملی دارند.

یکی از رسالت های بانک توسعه صادرات ایران، فراهم آوردن شرایط مطلوب برای رشد و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط صادراتی است تا بتوانند در بازارهای داخلی و بین‌المللی رقابت‌پذیر شوند و سهم خود را در اقتصاد کشور افزایش دهند. افزایش قابل توجه تسهیلات پرداختی به این بخش، بیانگر تعهد بانک به تحقق این اهداف و پشتیبانی از بخش مولد اقتصاد است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ