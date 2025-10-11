افزایش 57 درصدی تسهیلات بانک توسعه صادرات ایران به شرکت های کوچک و متوسط

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، افزایش حمایت مالی از بنگاه های کوچک و متوسط در دو سال گذشته از سوی این بانک تقویت یافته، به طوری که در سال ۱۴۰۳ بانک توسعه صادرات ایران در مجموع بیش از ۸۳ هزار و ۴۰۳ میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخت کرده که نسبت به سال قبل از آن نیز افزایش 55 درصدی را تجربه کرده است.



حمایت از SME‌ها به عنوان بخش حیاتی و موتور محرکه اقتصاد کشور از اولویت‌های اصلی بانک توسعه صادرات ایران محسوب می‌شود و این شرکت‌ها نقش کلیدی در ایجاد اشتغال، توسعه صادرات غیرنفتی و تنوع‌بخشی به اقتصاد ملی دارند.



یکی از رسالت های بانک توسعه صادرات ایران، فراهم آوردن شرایط مطلوب برای رشد و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط صادراتی است تا بتوانند در بازارهای داخلی و بین‌المللی رقابت‌پذیر شوند و سهم خود را در اقتصاد کشور افزایش دهند. افزایش قابل توجه تسهیلات پرداختی به این بخش، بیانگر تعهد بانک به تحقق این اهداف و پشتیبانی از بخش مولد اقتصاد است.

