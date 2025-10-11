در ۵ ماه نخست سال جاری محقق شد؛
افزایش 57 درصدی تسهیلات بانک توسعه صادرات ایران به شرکت های کوچک و متوسط
بانک توسعه صادرات ایران از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه با هدف توانمندسازی بنگاههای کوچک و متوسط و تقویت صادرات غیرنفتی، مبلغ ۳۲ هزار و ۴۲۸ میلیارد ریال تسهیلات به این شرکتها پرداخت کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۷.۸ درصد افزایش داشته است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، افزایش حمایت مالی از بنگاه های کوچک و متوسط در دو سال گذشته از سوی این بانک تقویت یافته، به طوری که در سال ۱۴۰۳ بانک توسعه صادرات ایران در مجموع بیش از ۸۳ هزار و ۴۰۳ میلیارد ریال تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط پرداخت کرده که نسبت به سال قبل از آن نیز افزایش 55 درصدی را تجربه کرده است.
حمایت از SMEها به عنوان بخش حیاتی و موتور محرکه اقتصاد کشور از اولویتهای اصلی بانک توسعه صادرات ایران محسوب میشود و این شرکتها نقش کلیدی در ایجاد اشتغال، توسعه صادرات غیرنفتی و تنوعبخشی به اقتصاد ملی دارند.
یکی از رسالت های بانک توسعه صادرات ایران، فراهم آوردن شرایط مطلوب برای رشد و توسعه بنگاههای کوچک و متوسط صادراتی است تا بتوانند در بازارهای داخلی و بینالمللی رقابتپذیر شوند و سهم خود را در اقتصاد کشور افزایش دهند. افزایش قابل توجه تسهیلات پرداختی به این بخش، بیانگر تعهد بانک به تحقق این اهداف و پشتیبانی از بخش مولد اقتصاد است.