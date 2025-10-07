گام جدید بانک توسعه صادرات ایران در تقویت ارتباط با تولیدکنندگان و صادرکنندگان
نشست هماندیشی با مشتریان کلیدی بانک توسعه صادرات ایران شعبه اردبیل با هدف گسترش تعاملات بانکی، ایجاد ارتباط مستمر و ارتقای سطح خدمات بانکی برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، این نشست با حضور رئیس شعبه، کارکنان و جمعی از مشتریان بزرگ و تأثیرگذار استان اردبیل، از جمله تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی حوزه صادرات، در فضایی صمیمی و تعاملی برگزار شد.
در این جلسه رحیم رنجبر، رئیس شعبه اردبیل بانک توسعه صادرات ایران ضمن خوشامدگویی به مدعوین با اشاره به جایگاه مشتری در موفقیت سازمانی، تأکید کرد: بانک توسعه صادرات ایران همواره خود را شریک و همراه مشتریان میداند و تلاش میکند با ارتقای کیفیت خدمات، تسهیل فرآیندها و بهرهگیری از ابزارهای نوین بانکی، زمینه حمایت مؤثرتر از تولیدکنندگان و صادرکنندگان را فراهم کند.
وی همچنین با ارائه توضیحاتی پیرامون طرح «الماسان» و بستههای سیاستی بانک در حوزه ارزی و اعتباری، این برنامهها را از ابزارهای مؤثر در حمایت از فعالان اقتصادی استان برشمرد.
در ادامه، مشتریان ضمن قدردانی از برگزاری این نشست، اعلام کردند در صورت حمایت مسئولان بانک، آمادگی دارند تا همکاریهای خود را با بانک توسعه صادرات ایران افزایش داده و تمامی امور بانکی خود را در این شعبه متمرکز کنند.