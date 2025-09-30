به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، علی جباری در این نشست که با حضور قدرت الله محمدی مدیرعامل و جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران برگزار شد؛ گفت: امروز بیمه ایران در کنار مسئولیت تاریخی خود به‌عنوان نخستین شرکت بیمه‌ای کشور، رسالتی اجتماعی نیز احساس می‌کند و در این راستا آتش‌نشانان سازمان آتش نشانی تهران را بیمه کرده و آن‌ها تحت پوشش بیمه‌ای این شرکت قرار دارند.

وی ضمن اعلام این خبر افزود: بسته‌های ویژه حمایتی و خدمات نوین بیمه‌ای نیز برای آتش‌نشانان طراحی و اجرا شده است تا مطمئن باشند بیمه ایران همواره پشتوانه آن‌ها و خانواده‌هایشان در زمان بروز حوادث است. بیمه آتش نشانان افتخاری جنگ روزه نیز در همین مسیر محقق و اجرا شد.

علی جباری ضمن تشریح جایگاه والای آتش‌نشانان افزود: آتش‌نشانان، نماد شجاعت و وجدان بیدار جامعه هستند. آن‌ها لحظه‌ای از خطر نمی‌هراسند و با از خود گذشتگی، زندگی و دارایی هم‌وطنان را نجات می‌دهند. هر ماموریت آن‌ها، درس ایثار و وفاداری به مردم است و به ما یادآوری می‌کند که امنیت و آرامش جامعه، نتیجه تلاش‌های بی‌وقفه این دلیرمردان است.

مدیرعامل بیمه ایران در ادامه تصریح کرد: آتش‌نشانان و فعالان حوزه بیمه، هر دو با هدف تأمین امنیت و آرامش مردم تلاش می‌کنند. فرهنگ بیمه و فرهنگ ایمنی، دو بال پرواز جامعه به سوی امنیت پایدار هستند و صنعت بیمه با حضور و فداکاری آتش‌نشانان، قادر به حفظ آرامش جامعه خواهد بود و این هم‌افزایی و همکاری، آینده‌ای ایمن‌ و آرام‌ برای همه خانواده‌ها رقم خواهد زد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران همچنین تأکید کرد: ما در بیمه ایران باور داریم که قدردانی از فداکاری آتش‌نشانان تنها در کلمات خلاصه نمی شود؛ بلکه این تلاش‌ها باید با اقدام‌های عملی و حمایت مستمر همراه باشد. آتش نشانان و فعالان حوزه بیمه هر دو در مسیر تأمین امنیت و آرامش مردم حرکت می‌کنند و هم افزایی میان این تلاش‌ها آینده‌ای ایمن و آرام برای خانواده‌ها و شهروندان رقم می‌زند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران نیز در این نشست ضمن تشکر از توجه و حمایت بیمه ایران نسبت به جامعه آتش‌نشانی بر لزوم همکاری‌های بیشتر برای ارتقای سطح ایمنی شهر و افزایش آگاهی عمومی مردم تأکید کرد.

قدرت‌الله محمدی در ادامه افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که فرهنگ پیشگیری و بیمه‌پذیری در میان خانواده‌ها و صاحبان اماکن نهادینه شود. وقتی شهروندان به‌موقع نسبت به بیمه اموال خود اقدام کنند؛ بخش مهمی از دغدغه‌های ناشی از خسارات آتش‌سوزی کاهش خواهد یافت.

وی همچنین با اشاره به نقش حیاتی تجهیزات و آموزش‌های به‌روز در عملیات‌های امدادی گفت: حمایت بیمه‌ای از آتش‌نشانان و شهروندان می‌تواند زمینه‌ای برای توسعه ظرفیت‌های ایمنی در شهر باشد. سازمان آتش‌نشانی آمادگی دارد با همکاری بیمه ایران و سایر نهادهای ذیربط، گام‌های مشترکی برای ارتقای سطح ایمنی عمومی و کاهش خسارات ناشی از حوادث بردارد.

