مدیران خودرو
افزایش امنیت تراکنش های بانکی با اپلیکیشن رمزساز بانک ایران زمین

افزایش امنیت تراکنش های بانکی با اپلیکیشن رمزساز بانک ایران زمین
با هدف رفع چالش های ناشی از اختلالات سرویس پیامک و ارتقای امنیت تراکنش های مالی، بانک ایران زمین راهکار نوینی را ارائه کرده است.

به گزارش  ایلنا به نقل از روابط عمومی؛ کاربران با نصب اپلیکیشن رمزساز ایران زمین می‌توانند تراکنش های کارتی و مبتنی بر سپرده را حتی در صورت بروز اختلال در سرویس پیامک، بدون مشکل و با امنیت بالا انجام دهند.

تولید رمز اول کارت، ایجاد رمز پویا (رمز دوم کارت)، صدور بلیط امنیتی برای استفاده در اینترنت بانک و همراه بانک، از ویژگی های کلیدی این اپلیکیشن است.

با اپلیکیشن رمزساز بانک ایران زمین علاوه بر کاهش درخواست پیامک های ارسال رمز، احتمال کلاهبرداری‌های مالی از حساب مشتریان به‌ طور چشمگیری کاهش خواهد یافت.

 

