به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ این نشست با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استاندار لرستان، معاون سیاسی استاندار اصفهان، نمایندگان شهرستان‌های سمیرم، پلدختر و دورود در مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل بانک توسعه تعاون، مدیرعامل بانک رفاه کارگران، مدیران کل تعاون شهرستان‌های سمیرم و پلدختر، رؤسای انجمن‌های تخصصی صنایع غذایی و تبدیلی و مدیران شرکت‌های بزرگ صنایع غذایی کشور در ساختمان مرکزی بانک توسعه تعاون برگزار شد.

احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست اظهار کرد: دو منطقه پلدختر و سمیرم ظرفیت‌های ویژه‌ای در تولید محصولات کشاورزی دارند، اما به دلیل نبود صنایع بسته‌بندی و فرآوری، این ظرفیت‌ها به‌درستی در بازارهای داخلی و خارجی عرضه نمی‌شوند. به‌طور مثال، ۲۷ درصد انجیر کشور در پلدختر تولید می‌شود اما صنایع فرآوری این محصول عمدتاً در استان‌های دیگر فعال هستند. همچنین سیب صادراتی سمیرم به جای فرآوری در این شهرستان، در شهرهای دیگر بسته‌بندی و صادر می‌شود.

وی افزود: هدف اصلی ما اتصال بنگاه‌های کوچک به بنگاه‌های بزرگ در حوزه صنایع تبدیلی کشاورزی است و در این مسیر بانک توسعه تعاون و بانک رفاه کارگران مأموریت یافته‌اند تا با مشارکت بخش خصوصی در تأمین سرمایه، ایجاد سردخانه و صنایع بسته‌بندی و فرآوری نقش‌آفرینی کنند.

میدری تصریح کرد: دو الگوی مشارکت مطرح است؛ نخست اعطای تسهیلات بانکی و دوم سرمایه‌گذاری مشترک با پذیرش ریسک از سوی بانک‌ها در مناطقی که بخش خصوصی کمتر وارد شده است. در این الگو مدیریت در دست بخش خصوصی باقی خواهد ماند و بانک‌ها تنها در مالکیت شریک می‌شوند. این همان الگویی است که در صنایع بزرگ مانند پتروشیمی‌ها نیز دنبال می‌شود و هدف آن تقویت بخش خصوصی به‌عنوان مدیر و راهبر اصلی است.

وزیر تعاون ادامه داد: این سیاست در حوزه گیاهان دارویی نیز در دستور کار قرار گرفته و تلاش می‌شود کشاورزان مناطق مختلف به واحدهای فرآوری متصل شوند. همچنین در حوزه تأمین سرمایه در گردش با همکاری بانک تجارت و استفاده از نرم‌افزارهای مالی، محدودیتی وجود نخواهد داشت.

در ادامه نشست، مدیران تشکل‌های صنایع غذایی و تبدیلی ضمن استقبال از این برنامه، نقطه‌نظرات و پیشنهادهای خود را برای اجرای بهتر طرح مطرح کردند. بر اساس توافق صورت‌گرفته، مقرر شد در دهه نخست مهرماه، اعضای کانون صنایع غذایی از شهرستان‌های سمیرم و پلدختر بازدید کنند تا ظرفیت‌ها و استعدادهای منطقه بررسی و مدل همکاری مناسب تعریف شود.

توانمندسازی تولیدکنندگان خرد، تأمین مالی سرمایه در گردش، بهبود فروش و بازاریابی محصولات و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، از جمله اهداف این برنامه عنوان شد.