بانک توسعه صادرات ایران؛ پشتیبان صنایع تولیدی و صادرکنندگان
بانک توسعه صادرات ایران با هدف ارتقای سطح خدمات و گسترش تعاملات بانکی با مشتریان خود، برنامههای اعتباری خود برای حمایت از صنایع تولیدی و صادراتی را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، غلامرضا رومیانینژاد رئیس اداره کل امور شعب و بازاریابی منطقه دو این بانک به همراه تیمی از مسئولان شعبه خرمآباد از خط تولید شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان بازدید کرد و ضمن تشریح سیاستهای جدید اعتباری بانک، آمادگی برای ارائه انواع خدمات بانکی را اعلام کرد.
وی اجرای طرح الماسان بانک توسعه صادرات ایران را به عنوان یکی از برنامههای نوین در حوزه خدماتی جامع بانکی و حمایتی معرفی کرد و بیان داشت: طرح الماسان بانک توسعه صادرات ایران با رویکرد نوین در حوزه تامین مالی جامع و ارائه بسته ویژه حمایتی به صادر کنندگان و فعالان اقتصادی در دستور کار این بانک قرار دارد.
رومیانی نژاد ادامه داد: اجرای این طرح اقدام موثری در مسیر تحقق اهداف کلان اقتصادی و حمایت از تولیدات صادرات محور به شمار میرود.
در این بازدید، مدیرعامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر بومیسازی شیر خشک نوزاد، خواستار دریافت تسهیلات برای خرید ماشینآلات تکمیل خط تولید شیر خشک شد.
وی تأکید کرد: تحقق این هدف میتواند سهم واردات را کاهش داده و زمینه بومیسازی کامل این محصول راهبردی را فراهم کند.
لازم به ذکر است؛ شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان از مشتریان قدیمی شعبه خرمآباد به شمار میرود و یکی از واحدهای تجاری فرعی شرکت صنایع شیر ایران است. این شرکت در حوزه خرید، فرآوری، تولید و توزیع انواع فرآوردههای لبنی، واردات و صادرات شیر و محصولات وابسته فعالیت دارد و طی سالهای اخیر چندین بار بهعنوان صادرکننده نمونه استانی انتخاب شده است.