به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بیمه پارسیان، این طرح با هدف حمایت از جامعه هنری طراحی شده و طیف گسترده‌ای از هنرمندان فعال در حوزه‌های فیلم‌ و تئاتر، موسیقی، ادبیات و هنرهای تجسمی را تحت پوشش قرار می‌دهد.

ویژگی‌های شاخص این بیمه‌نامه شامل ارایه سرمایه فوت و حادثه، پوشش معافیت از کارافتادگی، جبران هزینه‌های پزشکی و بستری ناشی از حادثه، امکان دریافت هزینه انواع جراحی های عمومی و تخصصی نیز در پوشش امراض تکمیلی ویژه هنرمندان فراهم گردیده است. همچنین در این بخش، با افزوده شدن ۱۲ بیماری جدید به فهرست خدمات، مجموع بیماری های تحت پوشش امراض تکمیلی این طرح به 42 مورد افزایش یافته و نیز تخفیف‌های ویژه‌ای برای بهره‌مندی هنرمندان از این بیمه‌نامه در نظر گرفته شده است.

بیمه پارسیان با اجرای این طرح گامی مهم در جهت ارتقای سطح خدمات بیمه‌ای و تأمین امنیت مالی و رفاه جامعه هنری کشور برداشته و ابراز امیدواری کرده است که این اقدام بتواند آرامش و اطمینان خاطر بیشتری را برای هنرمندان به همراه داشته باشد.

انتهای پیام/