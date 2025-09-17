حضور فعال بانک توسعه صادرات ایران در سی و پنجمین همایش بانکداری اسلامی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، در این گردهمایی دو روزه با حضور رئیس کل بانک مرکزی، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک های کشور و مسئولین نظام بانکی موضوعاتی همچون چالش‌ها و محدودیت‌های تامین مالی سرمایه‌گذاری در تولید، توسعه و تحول ابزارهای تأمین مالی اسلامی، مدل‌های کسب‌وکار بانکی و طبقه‌بندی بانک‌ها در ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد.



همچنین اقدامات نظارتی پیشگیرانه در راستای ارتقای سلامت بانک‌ها، بررسی ارتباط خلق پول با تورم و سود بانکی، الزامات بهبود تعامل با نظام بانکداری بین‌الملل، فناوری‌های نوین مالی و تنظیم‌گری، اصول حاکمیت شرکتی، ساختار سهام‌داری و مدیریت بانک‌ها از دیگر محورهای اصلی این همایش به شمار می رود.



حضور فعال بانک توسعه صادرات ایران در این رویداد، نشان‌دهنده اهتمام این بانک به ایفای نقش مؤثر در توسعه ابزارهای مالی اسلامی، ارتقای سلامت نظام بانکی و همسویی با تحولات روز بانکداری در سطح ملی و بین‌المللی است.

