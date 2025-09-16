پرداخت ۴۶ میلیاردی "بیمه پارسیان" در حادثه بندر شهید رجایی
پیرو مطلب منتشر شده خبرگزاری ایلنا با عنوان «سکوت مرگبار بیمه مرکزی در راستای تعهدات خود»، تازهترین گزارشها نشان میدهد که بیمه ایران و بیمه پارسیان بخشی از تعهدات خود را عملی کردهاند. در این میان، بیمه پارسیان تاکنون با پرداخت ۴۶ میلیارد تومان به بیمهگزار حادثه، گام جدی و قابل توجهی برداشته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حادثه انفجار در بندر شهید رجایی نهتنها خسارات سنگینی بر فعالان اقتصادی تحمیل کرد، بلکه کارنامه عملکرد شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی را بار دیگر زیر ذرهبین قرار داد. پیرو خبر قبلی خبرگزاری ایلنا با عنوان «سکوت مرگبار بیمه مرکزی در راستای تعهدات خود» که بازتاب گستردهای در رسانهها و افکار عمومی داشت، اکنون اطلاعات تکمیلی نشان میدهد برخی از شرکتهای بیمه از جمله "بیمه ایران" و "بیمه پارسیان" در عمل به مسئولیتهای خود پیشگام بودهاند؛ در حالی که بخش عمدهای از شرکتها همچنان در سکوت و بیعملی به سر میبرند.
"بیمه پارسیان" تاکنون رقمی به ارزش ۴۶ میلیارد تومان به بیمهگزار زیاندیده پرداخت کرده است. این اقدام نهتنها نشاندهنده پایبندی این شرکت به وظایف حرفهای و قانونی خود است، بلکه میتواند الگویی برای سایر شرکتهای بیمهای باشد که هنوز در قبال خسارات حادثه اقدام ملموسی انجام ندادهاند. "بیمه پارسیان" نیز بخشی از تعهدات خود را عملی کرده است و همچنان به ایفای مسئولیتهای خود ادامه میدهد.
این در حالی است که بسیاری از شرکتهای بیمه همچنان در «خواب» به سر میبرند و بیمه مرکزی نیز با سکوت خود، پرسشهای جدی درباره نقش نظارتیاش برانگیخته است. کارشناسان معتقدند؛ در شرایطی که اعتماد عمومی به صنعت بیمه به شدت آسیبپذیر شده، اقدامات شفاف و بهموقع شرکتهایی مانند "بیمه پارسیان" میتواند نقشی تعیینکننده در بازگرداندن بخشی از این اعتماد ایفاء کند.
حادثه بندر شهید رجایی آزمونی سخت برای صنعت بیمه بود؛ آزمونی که "بیمه پارسیان" و "بیمه ایران" تاکنون با پرداخت میلیاردی خود از آن سربلند بیرون آمدهاند، اما دیگران همچنان در آغاز مسیر هستند.