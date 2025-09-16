تجلیل از بانک توسعه تعاون در سیوپنجمین همایش بانکداری اسلامی
در سیوپنجمین همایش بانکداری اسلامی، از اقدامات و فعالیتهای بانک توسعه تعاون بهعنوان یکی از مؤسسات اعتباری پیشرو در استقرار نظام نظارت و تطبیق شرعی تقدیر شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ امیرهوشنگ عصارزاده، مدیرعامل بانک توسعه تعاون، لوح تقدیر خود را از دستان محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، و غلامرضا مصباحیمقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی دریافت کرد.
همچنین در این همایش از تلاشها و اقدامات سیدابراهیم صباغیان، مسئول نظارت و تطبیق شرعی بانک توسعه تعاون قدردانی شد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، بانک توسعه تعاون در زمره سه بانک برتر کشور در زمینه اجرای قوانین و مقررات شرعی در نظام بانکی قرار گرفته است.
مطابق ارزیابی دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی، این بانک با توجه به عملکرد و فعالیتهای انجامشده، در سال ۱۴۰۴ بهعنوان یکی از مؤسسات اعتباری پیشرو در استقرار نظام نظارت و تطبیق شرعی معرفی شد.
محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، در ابتدای این همایش تأکید کرد:«مسیر اصلاح نظام بانکی را بر اساس قانون، برنامهریزیهای انجامشده و با محوریت تخصصیسازی بانکها با قدرت ادامه خواهیم داد.»
وی افزود: «متأسفانه اقتصاد کشور پس از جنگ تحمیلی با مشکلاتی روبهرو شد، اما تلاش کردیم این وضعیت را مدیریت کنیم و بر اساس آمارها، اقتصاد در حال بازیابی و بازگشت به مسیر رشد است.»
غلامرضا مصباحیمقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی نیز از مدیران و کارشناسان بانکی خواست تا اهتمام بیشتری به اجرای کامل موازین شریعت اسلامی در نظام بانکی داشته باشند.
گفتنی است نعمتاله رضایی، رئیس هیئتمدیره، به همراه محمدجعفر ایرانی و حمیدرضا البرزی، اعضای هیئتمدیره، معاونین مدیرعامل، مدیران و روسای ستادی بانک توسعه تعاون نیز در این همایش حضور داشتند.