به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ امیرهوشنگ عصارزاده، مدیرعامل بانک توسعه تعاون، لوح تقدیر خود را از دستان محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، و غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی دریافت کرد.

همچنین در این همایش از تلاش‌ها و اقدامات سیدابراهیم صباغیان، مسئول نظارت و تطبیق شرعی بانک توسعه تعاون قدردانی شد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، بانک توسعه تعاون در زمره سه بانک برتر کشور در زمینه اجرای قوانین و مقررات شرعی در نظام بانکی قرار گرفته است.

مطابق ارزیابی دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی، این بانک با توجه به عملکرد و فعالیت‌های انجام‌شده، در سال ۱۴۰۴ به‌عنوان یکی از مؤسسات اعتباری پیشرو در استقرار نظام نظارت و تطبیق شرعی معرفی شد.

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در ابتدای این همایش تأکید کرد:«مسیر اصلاح نظام بانکی را بر اساس قانون، برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و با محوریت تخصصی‌سازی بانک‌ها با قدرت ادامه خواهیم داد.»

وی افزود: «متأسفانه اقتصاد کشور پس از جنگ تحمیلی با مشکلاتی روبه‌رو شد، اما تلاش کردیم این وضعیت را مدیریت کنیم و بر اساس آمارها، اقتصاد در حال بازیابی و بازگشت به مسیر رشد است.»

غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی نیز از مدیران و کارشناسان بانکی خواست تا اهتمام بیشتری به اجرای کامل موازین شریعت اسلامی در نظام بانکی داشته باشند.

گفتنی است نعمت‌اله رضایی، رئیس هیئت‌مدیره، به همراه محمدجعفر ایرانی و حمیدرضا البرزی، اعضای هیئت‌مدیره، معاونین مدیرعامل، مدیران و روسای ستادی بانک توسعه تعاون نیز در این همایش حضور داشتند.