متقینیا خبر داد:
جایگاه برتر بانک کشاورزی در شاخص خوداتکایی مالی / انضباط مالی، کیفیت درآمدها و کارایی منابع ارتقا یافت
مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به دستیابی این بانک به نرخ ۱.۴۵ درصد در شاخص خوداتکایی مالی تا پایان مرداد ۱۴۰۴، از قرار گرفتن بانک کشاورزی در میان سه بانک برتر دولتی از نظر انضباط مالی، بهبود کیفیت درآمدها و ارتقای کارایی منابع خبر داد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک کشاورزی، وهب متقینیا شاخص خوداتکایی مالی را نشاندهنده پشتوانه بانکها برای پوشش هزینههای عملیاتی و الزامات نظارتی با اتکا به درآمدهای پایدار دانست و گفت: دستیابی به نرخ ۱.۴۵ درصد حاصل موفقیت در سه موضوع کلیدی است که ترکیب درآمدی، کارایی عملیاتی و تأمین مالی هدفمند را در بر میگیرد.
وی با بیان اینکه در دوره اخیر سهم درآمدهای کارمزدمحور نظیر خدمات زنجیره تأمین نهاده، ضمانتنامهها و بانکداری الکترونیک در بانک کشاورزی افزایش و وابستگی به درآمدهای ناپایدار کاهش یافته است، افزود: این اقدامات تابآوری بانک را در برابر نوسانات نرخ سود و شرایط کلان اقتصادی تقویت کرده است.
متقینیا با اشاره به بهبود همزمان کارایی عملیاتی و مدیریت ریسک در این بانک، توضیح داد: با استقرار چارچوبهای نوین اعتبارسنجی مشتریان و توسعه سامانههای پایش ریسک اقلیمی و بیمهپذیری محصولات، نرخ نکول و هزینه مطالبات کاهش معناداری داشته است.
وی ادامه داد: بهینهسازی شبکه شعب و بهرهگیری از ابزارهای دیجیتالی در فرایندهای اعتباری نیز نسبت هزینه به درآمد را کاهش و کیفیت گردش عملیات را ارتقا داده است.
مدیرعامل بانک کشاورزی، تأمین مالی هدفمند و پایدار را از دیگر اقدامات موثر بر افزایش ضریب خوداتکایی مالی این بانک برشمرد و تأکید کرد: با هدایت اعتبارات به طرحهای با بهرهوری آب، کشت قراردادی، زنجیرههای تأمین و صنایع تبدیلی، بازدهی پرتفوی تسهیلات با ریسک تعدیلشده بهبود و پیشبینیپذیری جریان نقدینگی در بخش کشاورزی نیز افزایش یافته است. ضمن اینکه چنین رویکردی علاوه بر پشتیبانی از تولید، شفافیت زنجیره ارزش کشاورزی را تقویت میکند.
متقینیا با اشاره به مأموریت توسعهای بانک کشاورزی، تصریح کرد: هدف این بانک صرفاً حداکثرسازی سود نیست؛ بلکه پشتیبانی از امنیت غذایی، توسعه روستایی و پایداری منابع در اولویت قرار دارد.
وی در تشریح نقش شاخص خوداتکایی مالی در ایجاد توازن میان اهداف توسعهای و سلامت مالی، گفت: در صورت بالا بودن این شاخص، هر واحد منبع عمومی یا بینبانکی که کمتر مصرف میشود، از محل ارتقای بهرهوری، نوآوری در محصولات مالی و مدیریت ریسک جایگزین خواهد شد.
مدیرعامل بانک کشاورزی تمرکز بر تقویت سرمایه انسانی تخصصی، توسعه ابزارهای پوشش ریسک اقلیمی، تعمیق بانکداری باز در زنجیره ارزش کشاورزی و گسترش دسترسی مالی در مناطق کمتر برخوردار را از جمله برنامههای آتی این بانک عنوان کرد و افزود: حفظ جایگاه برتر در شاخصهای پایداری مالی یک هدف مقطعی نیست بلکه پیشنیاز ایفای مؤثرتر نقش حیاتی این بانک در تحکیم پایههای امنیت غذایی کشور به شمار میرود.