اعتبارطرح بانکداری پیوندی در بانک کشاورزی به 10 هزار میلیارد ریال رسید

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک کشاورزی، طرح تامین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی با هدف توسعه پایدار فراگیری مالی و اشتغال خرد به ویژه برای زنان و جوانان روستایی، با حمایت مالی و اعتباری بانک کشاورزی و مشارکت فعال ۱۹۱ شعبه این بانک ، سازمان بهزیستی و موسسه تاک در ۲۰۲ شهرستان کشور در حال انجام است.

بر اساس این گزارش، در قالب این طرح ۵۴۰۰ گروه خودیار در ۲۰۰۰ روستای دورافتاده، بدون ضمانت و اعتبارسنجی رایج بانکی و صرفاً با ضمانت سرمایه اجتماعی اعضای گروه، از تسهیلات خرد بانک کشاورزی برخوردار شده اند و برای ۹۱ هزار نفر اشتغال خرد پایدار ایجاد شده است.

این گزارش می افزاید: شناسایی روستاهای دورافتاده و کمتر برخوردار و توانمندسازی زنان و جوانان، آموزش مالی و آگاهی بخشی درباره روند دریافت و بازپرداخت تسهیلات، حسابداری مالی در گروه و حمایت و پشتیبانی توسط تسهیلگران طرح و بانک کشاورزی در تمام مراحل از انتخاب کسب و کار و راه اندازی تا سودآوری و حل مشکلات احتمالی، نظارت بر مصرف ۱۰۰ درصد اعتبار در طرح تولیدی و عدم خروج منابع برای مصارف غیر، از جمله ویژگی های این طرح است.

شایان ذکر است؛ طرح تامین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی از سال ۱۳۸۱ با مشارکت کلیدی صندوق بین المللی توسعه کشاورزی IFAD، بانک کشاورزی، سازمان بهزیستی، موسسه تاک و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ایران آغاز به کار کرده و هدف اصلی آن، فقرزدایی، توانمندسازی، صیانت از فرهنگ غنی روستا و افزایش خوباوری این قشر، ایجاد اشتغال خرد پایدار و توسعه پایدار اقتصادی با تاکید بر زنان و جوانان روستایی است.





انتهای پیام/