عملکرد مثبت بانک توسعه صادرات ایران در تامین مالی و پرداخت تسهیلات به صادرکنندگان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، رامین پولادرگ در گفت و گو با سایت خبری این بانک گفت: هدف بانک توسعه صادرات ایران حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی و تقویت تعاملات اقتصادی با استفاده از ابزارهای مالی است و به همین منظور تسهیلات کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت و خدماتی نظیر صدور انواع ضمانت نامه و اعتبارات صادراتی را به تجار ارائه می دهد.



وی تصریح کرد: حمایت های بانک توسعه صادرات ایران از تولیدات صادرات محور در دو سال اخیر افزایش چشمگیری داشته و با وجود محدودیت ها، این بانک پرداخت تسهیلات خود را افزایش داده است.



پولادرگ در ادامه خاطر نشان کرد: نگاهی به عملکرد کلی بانک توسعه صادرات ایران نشان می دهد که در بسیاری از مولفه ها از جمله پرداخت تسهیلات، سودآوری و ... روند رو به رشد و قابل توجهی به ثبت رسیده و با توجه به اینکه کشور در شرایط کنونی با محدودیت ها و تحریم‌های بسیار سنگینی مواجه است، می توان از عملکرد این بانک دفاع کرد.



عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: در حال حاضر توجه به صنایع کوچک و متوسط و شرکت های دانش بنیان از جمله مواردی است که بانک ها باید آن را در نظر بگیرند و خوشبختانه بانک توسعه صادرات ایران در زمینه حمایت از این دو مقوله موفق عمل کرده است.



وی همچنین با اشاره به لزوم همکاری بیشتر این بانک با اتاق های بازرگانی افزود: به نظر می رسد باید نشست های تخصصی بین مسئولین بانک توسعه صادرات ایران و اعضای اتاق های بازرگانی جهت بررسی بیشتر موارد همکاری برگزار شود؛ همچنین می توان کمیته‌های مشورتی در بانک برای طراحی سیاست‌های بانکی برای خدمت رسانی به صادرکنندگان تشکیل شود.



به گفته پولادرگ، توسعه زیرساخت دیجیتال هم تکته ای قابل توجه است و می توان داشبورد ویژه مشتریان صادراتی ایجاد کرد تا مشتریان بتوانند وضعیت پرونده ها و ضمانت نامه های خود را به صورت دیجیتال مشاهده کنند.



عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق با ارائه پیشنهاد ایجاد مرکز مشاوره صادراتی در بانک توسعه صادرات ایران با حضور متخصصان مالی، حقوقی و گمرکی افزود: در این مرکز می توان خدمات تحلیل بازارهای هدف صادراتی، نحوه استفاده از مشوق‌های دولتی و... را به صادر کننده‌ها ارائه داد.

