بانک توسعه تعاون به سامانه «کهربا» متصل شد

مراسم رونمایی از پروژه اتصال بانک توسعه تعاون به سامانه «کهربا» با حضور امیرهوشنگ عصارزاده، مدیرعامل بانک، معاونان و مدیران این مجموعه برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ در ابتدای این مراسم، توضیحاتی درباره سامانه «کهربا» ارائه شد. این سامانه در شبکه بانکی کشور با عنوان «تراکنش‌های حضوری بدون کارت» یا تراکنش‌های غیرتماسی (NFC) شناخته می‌شود و با هدف ارتقای امنیت شبکه پرداخت طراحی و پیاده‌سازی شده است.

با راه‌اندازی این سامانه، دارندگان کارت‌های بانک توسعه تعاون می‌توانند با نصب نرم‌افزارهای مورد تایید بانک مرکزی روی تلفن همراه، اطلاعات کارت بانکی خود را مجازی‌سازی و ذخیره کنند. بدین ترتیب، در تراکنش‌های حضوری و از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان، بدون نیاز به ارائه کارت فیزیکی و تنها با نزدیک کردن تلفن همراه به دستگاه پرداخت، خرید خود را انجام دهند.

 

