بهره برداری از گلخانه شیشه‌ای 5 هکتاری در استان کردستان با حمایت بانک کشاورزی

همزمان با هفته دولت و با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی، گلخانه شیشه‌ای «بنیان طراوت بوژانه» به مساحت 5 هکتار و مجهز به فناوری های نوین در شهرستان دیواندره استان کردستان به بهره‌‌برداری رسید.

به گزارش ایلنا  به نقل از   روابط عمومی بانک کشاورزی، این واحد تولیدی با حمایت 1360 میلیارد ریالی بانک کشاورزی احداث شده و زمینه اشتغال 140 نفر را فراهم کرده است.

گلخانه هیدروپونیک بوژانه با ظرفیت تولید 2500 تن گوجه فرنگی، یکی از ده گلخانه برتر خاورمیانه است که با استفاده از دانش پیشرفته و سیستم‌های هوشمند، شرایط بهینه‌ای را برای تولید چهار فصل گوجه‌فرنگی باکیفیت فراهم و برای بیش از 140 نفر از مردم منطقه ایجاد اشتغال کرده است.

بر اساس این گزارش، تمامی مراحل از آبیاری و تغذیه گیاهان تا تنظیم دما و رطوبت در این مجموعه به‌صورت خودکار کنترل می‌شود؛ همچنین استفاده از شیشه‌های برقی هوشمند جهت تنظیم نور خورشید، زنبورهای گرده‌افشان برای بهبود روند باروری گیاهان و سیستم کشت بدون خاک، از جمله ویژگی های این گلخانه است.

 

