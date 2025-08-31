جهش 3 برابری سودآوری و افزایش 100درصدی درآمدهای بانک توسعه صادرات ایران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، دکتر افشین خانی با تشریح دستاوردهای بانک توسعه صادرات ایران در سال مالی 1403 گفت: بانک توسعه صادرات ایران در سال 1403 موفق به افزایش 100 درصدی درآمدها شده و سود خالص بانک رشد 105 درصدی را ثبت کرده است.



وی خاطر نشان کرد: تسهیلات پرداخت شده به بخش های مختلف اقتصادی در سال مالی 1403 نسبت به سال مالی 1402 رشد 84 درصدی داشته که از این میزان پرداخت تسهیلات اعطایی ارزی و ریالی به بخش صنعت و معدن بیش از 66 درصد رشد و پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی نیز31 درصد افزایش یافته است.



مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران از رشد55 درصدی تسهیلات پرداختی به صنایع کوچک و متوسط خبر داد و افزود: در سال 1403 افزایش 16 درصدی تامین مالی شرکت های دانش‌بنیان نسبت به سال 1402 و رشد چشمگیر 89 درصدی در مقایسه با سال 1401 را در کارنامه خود دارد و حمایت مالی از صنایع کوچک و متوسط و دانش بنیان ها از سیاست‌های مهم این بانک در سال‌ 1403 بوده است.



وی همچنین به پیگیری افزایش سرمایه بانک از 6 همت در سال 1402 به مبلغ 19.5 همت تا پایان سال 1403اشاره کرد و گفت: بانک توسعه صادرات ایران موفق به ثبت کفایت سرمایه 15.17 درصدی شده که بالاترین سطح در نظام بانکی کشور است.



دکتر خانی ادامه داد: راهبرد بلند مدت بانک توسعه صادرات ایران حرکت به سمت بانکداری دیجیتال و خدمات غیرحضوری است و در سال ۱۴۰۳ پلتفرم بانکداری باز تکمیل شده است؛ همچنین پلتفرم پیشخوان مجازی، ویترین و همراه بانک پس از تجهیز زیرساخت‌های لازم به طور کامل اجرایی خواهند شد.

