به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون ؛ در این به‌روزرسانی، مجموعه‌ای از قابلیت‌های تازه و کاربردی به سامانه افزوده شده است که سهولت و سرعت در انجام امور بانکی را بیش از پیش فراهم می‌کند.

امکانات جدید این نسخه عبارتند از: امکان استعلام دریافت‌کنندگان چک از سامانه صیاد، امکان استعلام شماره صیاد از طریق شماره سری/سریال چک، امکان بروزرسانی درون‌برنامه‌ای، امکان فیلتر سپرده پیشرفته، امکان ذخیره رسید تراکنش‌ها در گالری تلفن همراه، امکان دریافت فایل Excel از گردش سپرده‌ها

بانک توسعه تعاون با انتشار این نسخه، گامی دیگر در مسیر توسعه خدمات دیجیتال خود برداشته و تلاش دارد تجربه‌ای سریع‌تر، مطمئن‌تر و کارآمدتر برای مشتریان فراهم آورد.

برای دانلود نسخه جدید همراه بانک (12.5.1) اینجا کلیک کنید

