انتشار اوراق گواهی سپرده خاص از سوی بانک رفاه کارگران

با هدف تامین مالی واحدهای تولیدی به منظور حمایت از تولید ملی و اشتغالزایی، اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (خاص) از سوی بانک رفاه کارگران برای شرکت "صبا پگاه لرستان" منتشر می‌شود.

به گزارش   ایلنا   به  نقل از     روابط عمومی بانک رفاه کارگران، علاقه‌مندان تا پایان روز ‌‌دوشنبه 27 مرداد ماه سال جاری فرصت دارند با مراجعه به شعب این بانک در سراسر کشور نسبت به خرید این اوراق اقدام کنند.  

این اوراق با نرخ سود علی‌الحساب ۲۵ درصد (پرداخت سود به صورت ماهانه)، یک ساله، به‌صورت با نام، الکترونیکی، معاف از مالیات و با امکان بازخرید پیش از سررسید منتشر می‌شود.

از جمله مزایای خرید این اوراق می‌توان به دریافت بالاترین نرخ سود اوراق منتشره فعلی شبکه بانکی، تضمین دریافت اصل و سود در مواعد مقرر و... اشاره کرد.

گفتنی است، علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به شعب بانک رفاه کارگران در سراسر کشور مراجعه و یا با مرکز ارتباط با مشتریان این بانک (فراد) با شماره 8525 -021 تماس حاصل کنند.

 

